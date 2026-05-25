Leesvoer: AMG S-Klasse met 800+ pk is niet bedoeld voor de Autobahn

Bij een snelle AMG denk je snel aan een brullende C63 of een dikke E-klasse, maar Autoblog-lezer Janiek besloot het groter aan te pakken. Waarom zou je comfort opofferen voor snelheid als je het allebei kunt hebben? Hij kocht een Mercedes-AMG S63 (W222), trok hem volledig uit zijn comfortzone en bouwde hem om tot een absolute Autobahn-killer. En toch gaat het Janiek om de rechtelijnsnelheid.

Janiek kocht de S-klasse onlangs en heeft er in recordtijd kilometers bijgezet: "Auto's zijn om te gebruiken ja, rijden moet je met die dingen." Waarom ging Janiek niet voor een E- of C-Klasse AMG? ‘’Dat heeft iedereen al. Dit heeft bijna niemand’’, zegt hij. Het bezitten van een slagschip met de prestaties van een supercar trok hem simpelweg meer dan de 'standaard' AMG-modellen.

Als je toch bezig bent...

Standaard is een S63 AMG met de bekende 4.0 V8 biturbo — goed voor 612 pk en 900 Nm koppel — natuurlijk allesbehalve traag. Toch vond de eigenaar het nodig om de achtcilinder te kietelen. ‘’Geluid is natuurlijk wel heel leuk en dan denk ik bij mezelf: ‘dan zet je downpipes eronder, waarom zouden we dan geen stage 2 doen? Als je in één keer tuned, heb je 200 pk erbij.’’













Daarmee komt het huidige vermogen op minimaal 800 pk en het koppel op 1.100 Nm. Waanzin. Het bizarre aan deze setup is dat het vermogen via softwarematige aanpassingen (X-delete) puur en alleen naar de achterwielen kan worden gestuurd. Het resultaat is bijna angstaanjagend voor een limousine van dit formaat.

Niet alleen hard rechtdoor op de Autobahn

Wie denkt dat deze 2.260 kilo wegende sloep alleen gebouwd is voor de rechte stukken van de Autobahn, heeft het mis. Dit is belangrijk voor deze AMG-rijder. ‘’Hoe leuk is het nou eigenlijk om vol gas te rijden? Heel hard op het rechte stuk rijden vind ik niet leuk. Ik ga liever sturen met die auto, echt lekker sturen.’’

Verbeterpunten?

Als er nog iets is dat de S63 kan gebruiken, zijn het andere remmen. Janiek legt uit: ‘’Heel veel AMG’s hebben er last van. AMG denkt bij zijn eigen: dit is 390 mm [remschijven], en dan denken ze 'dit is al vrij serieus, dat zetten we op een C-klasse en dan remt hij goed’, maar die weegt 1.700 kilo. ‘Dan zetten we hem op een E-klasse, die weegt bijna 2 ton.’ En dan zetten ze hem ook op een S-klasse, die weegt 2.260 kilo. Dat is misschien niet zo slim. Die remmen trekken dat echt niet, dus dat is wel jammer."

Kilometers besparen? Vergeet het maar

De S63 heeft ten tijde van de video ongeveer 50.000 kilometer gelopen waar Janiek de helft van heeft gereden. Zijn doel is om de auto zo lang mogelijk te houden en nog belangrijker, erin te rijden. ‘’Auto’s zijn er om te gebruiken. [...] Als het me ooit nog lukt, hoop ik een [Ferrari] F40 te kopen en dan ook gewoon om ermee te gaan rijden. Er is niks, geen LaFerrari of wat dan ook, dat ik in schuur zou zetten om de waarde te verhogen. Fuck de waarde’’, zegt Janiek stellig. We hopen met je mee dat het je ooit gegund is, Janiek. Kom je dan nog eens langs voor een Mijn Auto-video?

Durf je Wouter in jouw auto te laten rijden? Meld je aan voor Mijn Auto!