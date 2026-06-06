Leesvoer: Dit is de 860 pk sterke BMW M3 van Martijn (AutoTopNL)

Normaliter jaagt hij zelf allerlei auto’s over de Duitse Autobahn, maar vandaag neemt hij plaats op de bijrijdersstoel naast Wouter voor een Autoblog Mijn Auto-video. In deze video behandelen we de BMW M3 (G80) van Martijn, de man achter het YouTube-kanaal AutoTopNL.

Wie is Martijn van AutoTopNL?

Als je weleens POV-video’s van auto’s die tegen de topsnelheid over de Autobahn knallen, dan kán het niet anders of je bent een video van Martijn aan het kijken. Samen met zijn team heeft hij AutoTopNL uitgebouwd tot een wereldwijd fenomeen. Twee jaar geleden was hij al eens te gast bij Autoblog met zijn M340i, maar vandaag neemt hij de absolute 'daddy' mee.

Het verhaal achter deze specifieke M3 is bijzonder. Jaren geleden, toen de heren van AutoTopNL naar eigen zeggen "nog geen euro in hun zak hadden", deden ze een belofte aan Claude L’Ortye, een sympathieke BMW-dealer. Als het platform ooit zou doorbreken, zouden ze een nieuwe M3 bij hem bestellen. Toen de G80-generatie uitkwam, hielden ze woord. Om tien uur 's avonds zaten ze op het kantoor in Venlo de auto samen te stellen, net op het moment dat München het Individual-programma opengooide. Het resultaat? Waarschijnlijk de allereerste Individual-order van Nederland in de gedurfde Land Rover-kleur: Zanzibar metallic.

Formule 1-technologie onder de kap

Hoewel de auto er na vier jaar en 80.000 kilometer intensief misbruik nog prachtig bij staat, is het onderhuids allerminst een standaard M3 meer. AutoTopNL gebruikt de auto tegenwoordig als proefkonijn voor hun eigen BMW-onderdelenlijn.

Na slechte ervaringen met reguliere upgrade-turbo's op topsnelheid, kwam Martijn in contact met een Nederlandse fabrikant die ook de turbo's voor de Formule 1 en Koenigsegg levert. Zij bouwden specifieke turbo’s uit de BMW GT3 Evo-raceklasse (de P58-motor) om voor straatgebruik.

Natuurlijk moest de software er ook aan geloven. Via het dashboard kun je kiezen uit vier mappen. Met de eerste heb je zo’n 750 pk, maar met mapje 4 (en een scheutje ethanol) stijgt het vermogen naar 860 pk. Doe je dat dan duurt de sprint van 100 naar 200 km/u slechts 4,8 seconden. Heb je de xDrive-variant met deze setup? Dan schiet je in 2,3 seconden naar de 100. Martijn lacht: "We stonden laatst met een M3 Touring met deze setup naast een Ferrari 812 Competizione. Die M3 was gewoon sneller!"

"Hij wil je af en toe vermoorden"











Wouter mag tijdens de testrit op pad in Map 1 en krijgt direct ruzie met de koppeling. Er is namelijk een versterkte PTB-koppeling gemonteerd die tot 1.000 Nm aan kan. "Je moet hem echt leren rijden, het vergt wat muscle memory", waarschuwt Martijn.

Met 750 pk op alleen de achterwielen is het op een vochtige Nederlandse weg bovendien flink zweten. Zelfs in de tussensprint kan de auto bij 130 km/u nog spontaan dwarsbreken. Wouter merkt op dat de auto continu discipline afdwingt en zoekt naar grip. Martijn geniet ervan: "Dat is het leuke aan deze auto. Het gevoel van het gevaar dat loert, dat hij je af en toe wil vermoorden. Dat maakt hem heel gaaf. Het is een totale hooligan en zo gebruik ik hem ook."

Het grote voordeel van de G80-generatie ten opzichte van de oude F82 M4 is volgens Martijn de voorspelbaarheid. Waar de oude generatie plotseling in de wielspin schoot en direct wilde 'roken', is het nieuwe platform veel lineairder en biedt het chassis veel meer feedback op de limiet.

Wat brengt de toekomst voor AutoTopNL?

Hoewel BMW destijds waarschuwde dat een handgeschakelde M3 in deze kleur onverkoopbaar zou zijn, peinst Martijn er niet over om hem weg te doen. Over 5 tot 10 jaar vecht de hardcore liefhebber immers om dit soort analoge kanonnen. Toch begint het bij AutoTopNL te kriebelen om ook met andere merken te gaan knutselen.

De weg die elke autoliefhebber bewandelt, wordt ook hier gevolgd: na BMW volgt Porsche. Er staat inmiddels een Porsche 992 Carrera S klaar in de garage om aangepakt te worden met downpipes en PDK-software.

Voor het dagelijkse werk laat Martijn de 750 pk sterke M3 overigens vaak staan. Zijn absolute sweet spot? De BMW M340i Touring. "Dat is by far de populairste auto qua modificaties. Betaalbaar, geen belachelijke BPM en met 500 pk de perfecte daily. Met die M3 geef je één keer gas en ben je direct twee rijbewijzen kwijt!"