Leesvoer: hoe een Peugeot 107 een unieke hobby werd

In de videorubriek ‘Mijn Auto’ passeren de meest uiteenlopende creaties de revue. Van dikke Autobahn-beukers tot rasechte sportwagens. Maar autoliefhebberij zit hem niet altijd in het aantal cilinders of de dikte van je portemonnee. Zo stapte Martijn in een auto die in de basis is ontworpen als het meest basale, goedkope A-naar-B-vervoer denkbaar: een Peugeot 107 uit 2010. Eigenaar Jeffrey kocht de ‘Citybug’ als zijn eerste auto en ging sindsdien er helemaal los op.

De waslijst aan modificaties

Op de vraag wat er in de afgelopen vijf jaar allemaal aan de Peugeot is aangepast, is het antwoord van Jeffrey: "Nou, alles zowat. Bijna alles. Hij is verre van standaard." Goh, dat meen je?! Laten we aan de buitenkant beginnen. Tijdens de coronaperiode begon het tuning-virus met een setje andere wielen. Inmiddels staat de Peugeot in de zomer op lichtgewicht 15-inch velgen met 'licht getrokken' bandjes. In de winter weigert Jeffrey op lelijk staal te rijden: dan monteert hij goudkleurige wielen, wat de auto de nodige Subaru-vibes geeft.













Daarnaast kreeg de brave stadsauto een complete bodykit, bestaande uit dikke sideskirts, een achterdiffuser en twee frontlips. Daarnaast is het dak zwart gewrapt en zijn er custom zijstrepen ontworpen door een vriend van Jeffrey.Het absolute hoogtepunt zijn de koplampen. Die zijn volledig custom met de hand gebouwd. "Ik vind standaard koplampen net niks. Ik wilde gewoon iets zelf naar mijn wensen kunnen maken. Hier rijdt niemand mee rond en dat vind je belangrijk bij een auto: je eigen stempel drukken’, zegt Jeffrey.

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Niet alleen cosmetisch

Qua wegligging begon het aanpassen met goedkope verlagingsveren, maar dat was het net niet. Na een omweg via een goedkope schroefset, staat de auto nu op een hoogwaardige AP-schroefset. De auto lag eerst nog anderhalve centimeter lager, maar toen schraapte de bumper overal de grond en deed de 107 in de winter onvrijwillig mee als sneeuwschuiver voor de gemeente. Nu is de rijhoogte perfect voor het betere dijk- en bochtenwerk.

Motortje tunen

Onder de motorkap ligt nog altijd de vertrouwde en nagenoeg onverwoestbare 1.0 driecilinder (Franse koets, maar betrouwbare Japanse Toyota/Daihatsu-techniek). Motorisch is er dan ook niet heel veel verspijkerd, al is de auto wel softwarematig gechipt. Dat levert een adembenemende 6 pk winst op.

Klinkt grappig, maar het zorgt er wel voor dat het blokje veel soepeler en comfortabeler doorhaalt. De officiële topsnelheid steeg van 157 naar 168 km/u. Onlangs wist Jeffrey heuvelafwaarts in Duitsland op zijn winterbanden zelfs 176 km/u aan te tikken!

Een eerdere luide sportuitlaat heeft hij er overigens snel weer onderuit gehaald: "Je hoort werkelijk alles in deze auto, dus die uitlaat was constant zó aanwezig. Dat was niks." Wat wel bevalt, is de gerobotiseerde versnellingsbak. Tenminste, als ie in de handmatige modus staat want anders schakelt ie te traag voor Jeffrey.

Het interieur

Binnenin word je direct in een strakke kuipstoel gedrukt. Er zitten zowel convetionele als zespuntsgordels in. Grote, brede heupen moet je niet hebben, maar het zorgt er wel voor dat je het weggedrag maximaal voelt. Ook het originele 'tuinstoelen'-stuur is vervangen door een sportstuur dat veel beter in de hand ligt. Omdat een 107 af fabriek nogal spartaans en slecht geïsoleerd is, is de audio flink geüpgraded: betere speakers in de deuren, speakers achterin en een dikke subwoofer in de kofferbak (waar de achterbank inmiddels voor is geweken).

Geen showauto, maar een kilometervreter!

Het mooiste van dit alles: Jeffrey gebruikt de 107 meer dan de gemiddelde automobilist. Waar zo’n A-segmentertje doorgaans alleen langs de supermarkt of sportclub mag, gebruikt de Peugeot-rijder hem voor woon-werkverkeer, rijdt hij er tussen de 30.000 en 40.000 kilometer per jaar mee. De kilometerstand staat bij de opname op een bescheiden 78.000 kilometer, wat betekent dat Jeffrey de auto destijds met een extreem lage stand heeft gekocht.

De kilometers die hij er nu bij zet, zijn puur voor de fun en voor familiebezoek (die op anderhalf uur rijden wonen). Zo was hij voorheen de organisator van 'Citybug Tours'. Daarmee reed hij met zijn 107 al naar een clubmeeting in Engeland en bedwong hij de Zwitserse Alpen tot op 2.500 meter hoogte. "Omhoog deed hij het goed, en omlaag kon je natuurlijk lekker tempo houden," lacht Jeffrey.

De toekomst van de dikste Peugeot 107 van Nederland

Er is al zoveel aan de 107 geklust dat er minstens zoveel aan tuning is uitgegven als aan de aanschaf van de auto. Hoeveel geld er in het tuningproject is gestoken? "Daar moet je nooit op tellen’’, zegt Jeffrey. Toch is dit nog niet het einde. De Peugeot-rijder zegt over zijn auto: "Hij is nooit klaar.’’.

Zo wil Jeffrey op termijn de achteras vervangen door die van een Toyota iQ. Waarom? Zodat de 107 schijfremmen in plaats van trommelremmen achter krijgt. Dit doet hij vooral voor de ritjes in de bergen. En de ultieme droom? Een motorwissel. In Japan is de 1.0 driecilinder ( het 1KR-VET blok ) namelijk geleverd met een fabrieks-turbo, goed voor 100 pk standaard. Dat blok importeren en legaal laten omkeuren bij de RDW staat hoog op het verlanglijstje.

Voorlopig geniet Jeffrey nog elke week van zijn unieke creatie, die hij wekelijks met de hand en twee emmertjes minutieus poetst. "Het leukste is als je hem parkeert. Je kijkt naar je auto en hij glimt altijd. Dat is gewoon geweldig. Als je je auto parkeert en niet omkijkt als je wegloopt... dan heb je de verkeerde auto gekocht." Waarvan akte!