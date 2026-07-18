Leesvoer: Een dikke diesel rijden in 2026? Het kan nog!

Een BMW 5 Serie is van zichzelf al een comfortabele kilometervreter. Maar wie het maximale comfort wil en oog voor detail heeft, begint het feest pas bij de Alpina-modellen. In deze aflevering van de videoserie 'Mijn Auto' stapt Martijn in bij Wil en zijn 'über-diesel': een Alpina D5 Touring (F11) uit 2013.

Met maar liefst 357.000 kilometer op de teller bewijst deze Fünfer dat verfijning en betrouwbaarheid prima hand in hand kunnen gaan. "Als je passie voor BMW's hebt, dan wordt het beter dan dit niet", concludeert Martijn al na de eerste meters.

Diesel rijden in 2026?

Toch hangt er een donkere wolk boven deze machine: zijn brandstof. In 2028 mag de Euro 5-diesel van Wil de meeste milieuzones in Nederlandse steden niet meer in en het tanken van de peut wordt ook niet bepaald goedkoper. Het is een doorn in het oog van de eigenaar, die de hetze tegen moderne diesels onlogisch vindt.

"Een nieuwe auto bouwen kost per definitie meer grondstoffen en CO2-uitstoot dan deze auto gewoon op te rijden," stelt Wil nuchter. "Ik geloof dat elektrisch rijden de toekomst is, maar de manier waarop diesel nu emotioneel buitenspel wordt gezet is jammer. Mensen geven nu soms 20.000 euro uit om een elektrische auto te kopen om vervolgens 100 euro per maand aan brandstof te besparen."









Claim to fame: de snelste diesel!

De D5 begon zijn leven in de basis weliswaar als een 535d met de bekende N57 3.0-liter zescilinder diesel met twee turbo’s, maar Alpina heeft de motor grondig herzien. Met een vermogen van 350 pk en een monsterlijk koppel van 700 Nm snelt deze diesel moeiteloos door tot een topsnelheid van maar liefst 285 km/u. Destijds was het de snelste productiediesel ter wereld.

Om te zorgen dat de techniek heel blijft wanneer je de tank in één streep leegrijdt op de Autobahn, is de koeling gigantisch uitgebreid. Ook de remmen zijn niet zomaar van de plank getrokken: de remschijven zijn afkomstig van een BMW 760i. Gigantisch groot, waardoor ze de iconische 20-inch Alpina-wielen volledig opvullen. "Als je hiermee remt, dan rem je ook echt," aldus Martijn. "Hard rijden kan iedereen, op tijd stilstaan is veel belangrijker."

Zachter dan BMW ooit bedoeld heeft

Alpina heeft ook echt werk gemaakt van het onderstel. Waar BMW voor de 5 Serie de rijmodi Comfort en Sport heeft bedacht, gaat Alpina nog een stap verder met de speciale Comfort Plus-stand. Wil legt uit: "In de stad, zoals in Amsterdam met al die drempels en klinkers, gebruik ik altijd Comfort Plus. Dan hobbelt het lekker relaxed door. Maar zodra je hem in Sport zet, is hij direct snaarstrak."

De ingenieurs in Buchloe hebben de wielgeometrie en camberwaarden net even anders afgesteld dan BMW, waardoor de auto ook in de bochten veel vaster en scherper aanvoelt dan een reguliere 5 Serie.

Motor in de soep

Wil kocht de Alpina in 2015 met zo'n 130.000 kilometer op de teller, als opvolger van zijn BMW 535d (E61). De auto kende een nogal dramastische periode in 2019. Wil vertelt: "Ik had de auto destijds een jaar of drie en ging kijken naar iets nieuws. Op een vrijdag bracht ik hem naar de garage voor een beurt. De maandag erop reed ik van Amsterdam naar Purmerend, en halverwege liep de hoofdlager eruit. Blok in de soep. Dat was even slikken."

Gelukkig toonde BMW zich coulant en werd er onder garantie/coulance een compleet nieuwe motor in de D5 gehangen. "Toen dacht ik: er zit een nieuwe motor in, hij rijdt heerlijk en er zijn er wereldwijd maar zo'n 400 van gebouwd. Dit is nummer 111. Waarom zou ik hem eigenlijk wegdoen?"

De auto bleef, en mede door de coronaperiode waarin veel werd thuisgewerkt, liepen de kilometers minder hard op. Voor de kortere ritjes in de stad kocht Wil er een volledig elektrische BMW i3s bij ("een geweldig ding, zijn tijd ver vooruit"), waardoor de dikke Alpina-diesel puur bewaard bleef voor de lange afstanden. Voorlopig blijft Wil nog lekker doorrijden met zijn zescilinder diesel, ondanks dat het onderhoud van een Alpina niet goedkoop is (zo kost een setje remblokken voor al gauw 450 euro).

En wat de opvolger moet worden? Een nieuwe 5 Serie (G60) of de opvolgende D5 (G31) vallen in ieder geval af. "Ik hou absoluut niet van die moderne dashboards met die gigantische schermen en kerstverlichting. Dat dateert een auto juist heel snel. Doe mij maar de klassieke, analoge klokken met de blauwe wijzerplaten en de groene stiksels van deze F11." Heb jij advies voor Wil? Geef het hieronder als je wilt!

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