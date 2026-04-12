Leesvoer: Is deze Mercedes-AMG GLS 63 Brabus goud of fout?

Een Mercedes-AMG GLS 63 is van zichzelf al allesbehalve bescheiden. De grote Merc in deze Mijn Auto-video gaat nog een paar stappen verder. Dankzij een grote tuningbeurt van Brabus is de GLS zowel van binnen als van buiten nog extermer. ‘Een lompe auto’ is volgens de eigenaar de beste omschrijving. Maar wat vind jij?

Wouter rijdt in de GLS samen met de zoon van de eigenaar. Het gezinnetje is helemaal Mercedes gek. De bijrijder van vandaag, Christiano, heeft een C300e, diens moeder stapt in een S-Klasse en dit is dus papa’s auto. Zoonlief wil de Brabus GLS weleens meenemen. En groot gelijk geven we hem!

Tuning

Als eerst moeten we het over de krachtbron hebben. Het vermogen uit de 4,0-liter V8-biturbomotor is opgeschroefd naar 700 pk. ‘’100 pk per stoel’’, merkt Wouter terecht op. Daarnaast is de topsnelheid verlegd naar 290 km/u. Op een ritje van het vliegveld naar huis is dit uitgetest en bevestigd. Dat is een snelheid die je eerder verwacht bij een sportauto, niet bij een SUV waarin je ook gewoon met het hele gezin kunt zitten. Om de achtcilinder wat beter hoorbaar te maken, zijn de downpipes ingeruild. Nu hoor je hem van een afstandje al aan brommen.

Aan de buitenkant zie je dat terug in allerlei carbon delen: inzetstukken in de voorbumper, een aangepaste grille en een diffuser. Overal zitten subtiele (en minder subtiele) Brabus-logo’s en -badges die extra duidelijk maken dat dit geen standaard AMG is.













Binnenin zijn de aanpassers ook los gegaan. De auto is uitgevoerd met oranje leer, en dat maakt meteen indruk. Wouter is er in ieder geval fan van. Het geeft het interieur iets uitgesproken en past eigenlijk perfect bij het karakter van de auto. Of is dit wat teveel van het goede?

Onze Wouter vat de auto samen als ‘’Lekker gek en lekker vreemd’’, maar ook ‘’een heerlijk apparaat’’. En dat is precies wat deze Mercedes-AMG GLS 63 Brabus is. Een auto die nergens logisch is, maar daardoor juist zo leuk. Toch droomt Christiano ervan om later wat anders te rijden: een Mercedes-Maybach S-Klasse met een V12-motor, grijs-zwarte two-tonelak en putdekselvelgen.

Goud of fout?