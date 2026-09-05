Leesvoer: 19-jarige koopt een Supra A80 en rijdt hem 11 jaar later nog steeds!

Een Toyota Supra kopen op je negentiende. Tegenwoordig klinkt dat ongeveer hetzelfde als vertellen dat je als student een vrijstaande woning hebt gekocht. Toen Jordy zijn zwarte Supra van de vierde generatie kocht, was dat anders.

Niet dat een Supra in 2015 een weggevertje was, maar de gekte rondom Japanse sportauto's moest nog echt losbarsten. Ruim elf jaar later staat diezelfde Supra er nog steeds en is hij stap voor stap verbeterd met één doel: een Supra maken waarmee je daadwerkelijk wilt rijden.

Een Supra uit het eerste productiejaar

De Toyota in de Mijn Auto -video komt uit 1993 en behoort daarmee tot de vroege exemplaren van de A80-generatie. Toyota introduceerde deze vierde generatie van de Supra in mei van dat jaar als opvolger van de A70. Ten opzichte van zijn voorganger werd de nieuwe Supra korter, breder en lichter. Toyota gebruikte onder meer aluminium voor de motorkap en voorzag de auto rondom van onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen. Het recept was klassiek: een zes-in-lijn voorin en aandrijving op de achterwielen.

Het motorenaanbod draaide volledig om de 2JZ. De atmosferische 2JZ-GE vormde de basis, terwijl de 2JZ-GTE met twee turbo's de Supra zijn latere reputatie bezorgde. De Japanse turboversie leverde officieel 280 pk, terwijl Europese exemplaren 330 pk kregen.In combinatie met de handgeschakelde zesbak van Getrag was dat begin jaren negentig serieus snel. Toyota gaf voor de Europese Turbo een sprint naar 100 km/u in ongeveer vijf seconden op.

De reputatie van de 2JZ

Inmiddels is de 2JZ-GTE bijna net zo beroemd als de Supra zelf. Vooral de uitzonderlijk sterke basis van het motorblok heeft ervoor gezorgd dat tuners er enorme vermogens van boven de 1.000 pk uit weten te halen. Dat beeld heeft de 2JZ bijna mythische proporties gegeven, maar de oorspronkelijke kracht van de Supra zat juist in het totaalpakket.









De A80 is geen ultralichte sportwagen. Met zijn relatief lange neus, ruime cockpit en bruikbare bagageruimte heeft hij ook duidelijke GT-trekjes. Daarmee is het een auto waarmee je niet alleen een paar snelle kilometers wilt rijden, maar waarin je ook probleemloos een lange rit kunt maken.

Gebouwd om mee te rijden

Dat karakter past goed bij wat Jordy met zijn auto wilde bereiken. Toch is er door de jaren heen flink wat veranderd. De zwarte A80 staat lager op zijn wielen, heeft andere velgen en oogt aanzienlijk agressiever dan toen hij de fabriek verliet. Ondanks het stoerdere uiterlijk zijn ook deze mods gedaan ten faveure van het stuurgevoel.

Geen 1.000 pk nodig

Bij een aangepaste Supra ligt de vraag naar het vermogen voor de hand. Toch hoeft een goede straat-Supra geen viercijferig vermogen te hebben. Sterker nog: op normale wegen kan een meer gebalanceerde setup uiteindelijk veel leuker zijn. Precies daarin zit de aantrekkingskracht van Jordy's Supra. Het project draait niet om één spectaculair getal op de rollenbank, maar om de complete auto.

Veel meer dan een filmauto

De Toyota Supra A80 heeft zijn beroemdheid voor een belangrijk deel te danken aan de populaire cultuur. Voor miljoenen mensen begon de fascinatie met dé oranje Supra van Brian O'Conner uit The Fast and the Furious. Daardoor groeide de Supra uit van een relatief zeldzame Japanse sportcoupé tot een auto die ook buiten de autowereld herkenbaar werd.









De Supra-markt is compleet veranderd

Die beroemdheid kwam pas echt op gang nadat Toyota de productie al had beëindigd. De A80 verdween in 2002 definitief uit productie, waarna goede exemplaren langzaam steeds schaarser werden. Wie tegenwoordig op zoek gaat naar een goede A80, merkt hoe sterk de markt in de afgelopen jaren is veranderd. Originele turboversies met een handbak behoren inmiddels tot de meest gewilde Japanse auto's uit de jaren negentig.

De stijgende prijzen hebben er ook voor gezorgd dat originaliteit steeds belangrijker wordt. Fabriekswielen, originele interieurdelen en zelfs kleine technische onderdelen kunnen inmiddels veel geld waard zijn. Toyota zag die ontwikkeling eveneens en begon via het GR Heritage Parts-programma opnieuw onderdelen voor klassieke sportmodellen te produceren. Daaronder vallen ook componenten voor de A80 Supra die jarenlang niet meer nieuw verkrijgbaar waren. Voor eigenaren die hun auto daadwerkelijk blijven gebruiken, is dat goed nieuws. De jongste Mk4's zijn inmiddels ruim twintig jaar oud en de oudste exemplaren hebben de dertig al ruimschoots gepasseerd.

Gaat ie ooit nog de deur uit?

Voor Jordy is zijn eigen Supra natuurlijk het bijzonderste. Na elf jaar kent hij de auto door en door. Dat maakt hem ook moeilijk te vervangen. Een andere Supra kopen is mogelijk, maar daarmee koop je niet automatisch dezelfde auto terug. Deze Supra hoort inmiddels simpelweg bij zijn autoleven.

En misschien is dat wel de leukste manier om zo'n inmiddels kostbare Japanse klassieker te bezitten. Niet als investeringsobject dat alleen onder een hoes vandaan komt voor een evenement, maar als auto waar nog steeds mee gereden wordt. Jordy's exemplaar laat vooral zien waarom mensen überhaupt verliefd werden op de A80. Omdat een Supra uiteindelijk het leukst is wanneer je de sleutel omdraait en ermee op pad gaat.

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