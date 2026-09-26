Leesvoer: is de B3 Touring van Jurgen de perfecte zaken-Alpina?

Voor de derde keer stappen we bij Jurgen in voor Mijn Auto en inmiddels begint zich een aardig Alpina-dossier op te bouwen. Eerst was er zijn Roadster S , daarna volgde de groene B4 Coupé en nu is het de beurt aan zijn witte B3 Touring uit 2021. De eerste twee staan nog gewoon bij hem in de garage. Voor deze B3 moest wel een andere Alpina wijken: zijn B6 Gran Coupé .

De B3 heeft binnen zijn verzameling een duidelijke taak. Dit is zijn zakelijke auto, de kilometervreter. Hij rijdt er jaarlijks tussen de 30.000 en 35.000 kilometer mee. Dan kun je natuurlijk iets kiezen dat vooral zuinig en verstandig is. Jurgen kiest liever een auto waardoor een rit naar de andere kant van het land iets wordt om naar uit te kijken. En precies daarvoor lijkt een Alpina B3 Touring ongeveer uitgevonden.

Waarom Jurgen steeds bij Alpina uitkomt

Jurgens liefde voor Alpina begon bij BMW. Wie zich vervolgens verder in het merk verdiept, komt vanzelf de auto's uit Buchloe tegen. Pas toen hij daadwerkelijk met een Alpina reed, begreep hij volgens eigen zeggen wat het verschil was. “Alpina weet precies mooi die balans te vinden tussen sportiviteit voor op de weg en comfort”, legt Jurgen uit.

Sinds 1 januari 2026 zijn de merkrechten van Alpina officieel in handen van BMW Group en wordt BMW ALPINA gepositioneerd rond de combinatie van hoge prestaties en hoogwaardig rijcomfort. Jurgen was daar alleen al veel eerder achter.

Waarom de B6 Gran Coupé weg mocht

Jurgen reed zeven jaar met zijn vorige Alpina en zette er een flinke kilometerstand op. De B6 was voor hem de ultieme snelle cruiser. Juist doordat de auto alles zo effectief dempte, moest je volgens Jurgen regelmatig op de snelheidsmeter kijken om te beseffen hoe hard het eigenlijk ging.

Na jaren intensief gebruik begon alleen de andere kant van het bezit zwaarder te wegen. De V8 naderde een kilometerstand waarbij groot onderhoud een serieus financieel onderwerp werd. Het olieverbruik begon toe te nemen en Jurgen hield rekening met werkzaamheden waarvoor de motor uit de auto zou moeten. Dan praat je volgens hem al snel over bedragen van 10.000 tot 15.000 euro voordat je besluit om, nu het blok er toch uit ligt, meteen de rest mee te nemen. Daarbij dronk de B6 ongeveer één liter benzine per acht kilometer. Voor iemand die zijn auto dagelijks zakelijk gebruikt, telt dat allemaal behoorlijk op.

De diesel overweging

Een B5 was een logische opvolger geweest, maar daarmee kwam Jurgen opnieuw bij een V8 uit en dat wilde hij niet. Daarom heeft hij zelfs serieus naar een Alpina-diesel gekeken. Met zijn kilometrage is dat op papier helemaal geen vreemd idee. Jurgen rekende het door toen diesel ongeveer 1,70 euro per liter kostte (kun je je dat nog voorstellen?).

Uiteindelijk ging het dieselfeestje niet door. De Nederlandse wegenbelasting en de onzekerheid rond de toekomstige verkoopbaarheid gaven uiteindelijk de doorslag. En als er dan toch benzine in moet, mag er volgens Jurgen ook gewoon een zescilinder voorin liggen.

Voor het eerst een M-motorbasis

Het belangrijkste verschil tussen de B3-generatie waarin Jurgen rijdt en de eerdere generaties vinden we onder de motorkap. Daar ligt de S58: de 3,0-liter zescilinder biturbo die we ook kennen uit de M3 en M4. Dat was voor de B3 een belangrijke stap. Oudere Alpina's begonnen vaak met een reguliere BMW-motor die in Buchloe vervolgens ingrijpend werd aangepast. Bij deze generatie was de uitgangspositie al een volwaardige M-krachtbron. Jurgen heeft ook nog een oudere B4 Coupé, waarin de N55-zescilinder ligt. Daardoor kan hij het verschil tussen beide Alpina-generaties mooi vergelijken. Bij de S58 hoeft Alpina volgens hem simpelweg minder drastisch in te grijpen om het gewenste resultaat te bereiken.

De officiële cijfers zijn er niet minder indrukwekkend om. Deze pre-facelift B3 levert 462 pk. Jurgen vermoedt dat zijn exemplaar op een rollenbank iets meer dan de opgegeven 462 pk zou leveren. “Dat geven ze op, omdat ze natuurlijk net onder de M3 moesten blijven”, zegt hij daarover. Vooralsnog blijft het bij die verdenking. Vermogen tekort komt hij in ieder geval niet.

Het koppel is 700 Nm dat tussen 2.500 en 4.500 tpm beschikbaar is. De achttraps automaat is een ZF 8HP76 met Alpina's eigen Switch-Tronic-aansturing. Van 0 naar 100 km/u duurt volgens Alpina 3,9 seconden. Na 13,9 seconden staat er 200 km/u op de teller en de topsnelheid bedraagt 300 km/u. En dat in een stationwagon waarin de bagage voor vakantie gewoon achterin past.

Precies snel genoeg om het gevaarlijk makkelijk te maken

Wouter merkt tijdens de rit al snel hoe moeiteloos de B3 snelheid maakt. Het vermogen komt niet pas bovenin los; vanaf lage toerentallen is er al enorm veel trekkracht. Toch voelt de auto nooit hectisch. Ook Wouter merkt op dat je hard kunt gaan terwijl je het gevoel houdt de situatie onder controle te hebben. De Performance-remmen zorgen daarbij voor de nodige stopkracht.

Voor Jurgen zit het plezier dan ook niet in voortdurend de topsnelheid aantikken. Een stevige tussenacceleratie of invoegen op de snelweg is vaak al genoeg. En wanneer hij voor zijn werk in Duitsland komt, zijn er plekken waar de B3 zijn benen wat verder kan strekken.

Bewust géén facelift

Jurgen zocht specifiek naar een B3 van vóór de facelift. Niet vanwege een onderstelwijziging, motorvariant of zeldzame optie, maar vanwege iets waar je iedere kilometer tegenaan kijkt: het dashboard. Hij heeft weinig met het grote, doorlopende scherm dat BMW bij de facelift introduceerde. De Alpina-rijder zegt: “Ik vind een dashboard een snelheidsmeter en een toerental, een klok, klaar.”

Daar komt nog bij dat de elektronische hulpsystemen in zijn B3 relatief eenvoudig uit te zetten zijn. Hij heeft niets tegen de systemen zelf, maar wil niet iedere rit door menu's hoeven om instellingen opnieuw aan te passen. Zijn B3 komt uit 2021 en zit daarmee precies in het tijdvak dat hij zocht.

Wit, blauw leer en precies genoeg Alpina











Ook de kleurstelling was niet meteen vanzelfsprekend. De B3 heeft een witte carrosserie en een interieur met blauw en zwart leer. Toen Jurgen de eerste foto's zag, vond hij dat blauw behoorlijk heftig. In werkelijkheid bleek het veel beter te werken. Een volledig blauw interieur zou hem te veel zijn geweest, terwijl volledig zwart juist weinig bijzonders zou toevoegen. “Alpina is natuurlijk altijd een beetje apart”, zegt Jurgen.Dat geldt ook voor de buitenkant. Alpina Blue en donkere kleuren zie je relatief vaak, terwijl wit minder voor de hand ligt. Precies daardoor viel dit exemplaar hem op.

Eén kenmerkend detail ontbrak volgens hem nog wel: de striping. Wat doe je dan? Een zilverkleurige set bestellen en zelf aanbrengen. Dat klinkt aanzienlijk eenvoudiger dan het is. De striping wordt als set geleverd en ieder deel moet exact op de juiste positie terechtkomen. Jurgen laat zijn auto's eerst poetsen en polijsten bij een specialist en mag daar vervolgens de brug gebruiken. Zo kan hij de strepen op ooghoogte uitmeten en aanbrengen. “Je krijgt maar één kans. Het is plakken en klaar.” Het resultaat is subtiel. Je ziet direct dat er iets bijzonders staat, zonder dat de auto van honderd meter afstand om aandacht schreeuwt.

Zelf sleutelen, maar niet ten koste van de historie

Jurgen doet graag dingen zelf aan zijn auto's. Bij zijn andere Alpina's verzorgt hij bijvoorbeeld tussentijdse oliewissels. Hij ververst liever iedere 5.000 tot 10.000 kilometer olie. De grotere onderhoudsbeurten laat hij wel bij een garage uitvoeren. Bij zijn zakelijke B3 vindt hij dat laatste extra belangrijk. De officiële onderhoudshistorie moet netjes in de iDrive blijven staan.

Ook met software rommelt hij zelf. Zo wil hij het kunstmatig versterkte motorgeluid in het interieur uitschakelen. Jurgen noemt het weinig diplomatiek “vroem vroem in je auto roepen”. De echte zescilinder is voor hem voldoende.

De perfecte zakelijke Alpina?

Door de nieuwe stand van zaken bij BMW, Alpina en Bovensiepen zijn de laatste zelfstandige Alpina’s voor Jurgen alleen maar interessanter. Zijn B3 laat bovendien uitstekend zien waarom hij bij het merk is blijven hangen. Zelf vat hij het tijdens de rit eigenlijk het beste samen: de B3 is een “alleskundige”.

Met de Roadster S voor het open rijden, de groene B4 Coupé voor de collectie en deze Touring voor het dagelijkse werk heeft Jurgen inmiddels drie behoorlijk verschillende interpretaties van hetzelfde Alpina-recept in huis. En een vierde? “Wie weet, komt er nog wat.” Wie zien hem dan graag terug in de vierde Mijn Auto-video met je Jurgen!

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