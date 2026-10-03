Leesvoer: Erwin wilde deze Porsche eigenlijk helemaal niet

Erwin was helemaal niet op zoek naar een Porsche 718 Boxster. Op zijn verlanglijst stond juist diens voorganger: een 981 Boxster met atmosferische zescilinder. Precies de uitvoering die Porsche-liefhebbers vaak aanwijzen als de ‘echte’ Boxster. Toch kocht hij de goedkoopste 781 Boxster met 2.0 liter viercilinder. Waarom? Dat vertelt hij in een Autoblog Mijn Auto-video .

De Boxster waar Porsche-fans aan moesten wennen

Toen Porsche in 2016 de 718 Boxster introduceerde, was de grootste verandering niet aan de buitenkant te vinden. De atmosferische zescilinder boxermotoren van de 981 maakten plaats voor viercilinders met turbo. Daar had niet iedere liefhebber begrip voor.

De gewone Boxster kreeg een 2,0-liter viercilinder boxer met turbo, goed voor 300 pk en 380 Nm. De 718 Boxster S gebruikte een 2,5-liter met 350 pk en 420 Nm. Porsche koos de naam 718 bewust: de historische 718-racewagens uit de jaren vijftig en zestig hadden eveneens viercilinder boxermotoren en waren door hun lage gewicht en middenmotoropstelling bijzonder succesvol. Die historische verwijzing kon alleen niet voorkomen dat de discussie vooral over het aantal cilinders ging.

Erwin dacht aanvankelijk kennelijk hetzelfde. Anders zoek je niet bewust naar een 981 met zes cilinders. Toch besloot hij op een zonnige dag met de motor naar de verkoper te rijden om hem eens te bekijken. De proefrit met de 718 liet hem zien dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Wat de viercilinder aan geluid mist ten opzichte van zijn voorganger, krijgt hij terug in koppel en tuningsmogelijkheden. Daardoor ging de motorrit naar huis niet door, want de Boxster stond daarna op zijn naam.

Goedkoop is niet altijd duurkoop

‘De goedkoopste van Nederland’ klinkt bij een Porsche misschien als het begin van een financieel drama, maar Erwins verhaal laat zien dat de onderste regionen van de markt ook interessant kunnen zijn als je weet waarom je een bepaalde auto koopt. Een basis-718 heeft immers hetzelfde fundamentele recept als zijn duurdere broers. De gewone 2.0 heeft daarnaast een eigenschap die bij een gebruikte sportwagen best interessant is: er zit behoorlijk wat ruimte tussen het standaardvermogen en wat de techniek na tuning kan leveren. Erwin is alleen een stuk verder gegaan dan een bescheiden softwarekuur.









300 pk bleek slechts het begin

Een standaard 718 Boxster 2.0 is bepaald geen trage instapper. Met PDK en Sport Chrono kon hij bij zijn introductie in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u en lag de topsnelheid op 275 km/u. Erwins Boxster zit inmiddels op een ander niveau. De viercilinder levert na de nodige aanpassingen 394 pk en ongeveer 500 Nm. Daarmee heeft Erwin op papier bijna het vermogen van een 718 GTS 4.0, maar met een compleet ander motorkarakter.

Het verschil zit vooral in de manier waarop de auto snelheid maakt. Rond 2.000 toeren komt het koppel stevig binnen, waarna de motor tot boven de 7.000 toeren door blijft trekken. Bij een auto van iets meer dan 1.300 kilo levert dat serieuze prestaties op. Een officieel sprintcijfer voor Erwins aangepaste auto hebben we niet, maar dat is eigenlijk ook niet waar deze Boxster om draait. Het extra vermogen maakt vooral de stukken tussen de bochten een stuk korter.

En het viercilindeturbogeluid?

Je kunt een compleet artikel over een 718 schrijven zonder het geluid te bespreken, maar dan ontwijk je het grootste discussiepunt. Een 2,0-liter viercilinder boxer klinkt niet zoals de atmosferische zescilinder uit een 981. Die zescilinder bouwt zijn geluid op naarmate de toerenteller stijgt en heeft een klank die voor veel mensen onlosmakelijk met Porsche verbonden is. De turboviercilinder is donkerder en minder melodieus. Je hoort in ruil daarvoor nadrukkelijker dat er een turbo aan het werk is en de motor levert zijn kracht op een totaal andere manier.

PDK > handbak

De 718 Boxster was standaard leverbaar met een handgeschakelde zesbak; PDK was een optie. Erwin heeft die laatste. Voor wie een roadster vooral als klassieke plezierauto ziet, ligt een handbak misschien meer voor de hand. Bij deze sterkere turbomotor werkt de dubbele koppeling juist erg goed. De bak schakelt snel en houdt de motor gemakkelijk in het gebied waar de turbo zijn werk doet.

Daar komt bij dat Porsche de 718 bij zijn introductie niet alleen een andere motor gaf. Het onderstel werd opnieuw afgestemd, de besturing werd directer en de remmen werden aangepakt. Porsche wijzigde zelfs vrijwel de complete carrosserie; volgens de fabrikant bleven alleen de kofferdeksels, voorruit en cabriokap grotendeels behouden van de 981. Onderhuids bleef het belangrijkste principe gelukkig hetzelfde: de motor ligt direct achter de inzittenden.

Waarom een Boxster zo goed een bocht om wil

Bij Porsche gaat veel aandacht automatisch naar de 911, maar puur vanuit voertuigarchitectuur heeft de Boxster een interessant voordeel: het motorblok ligt binnen de wielbasis, in plaats van achter de achteras. Daardoor zit een groot deel van het gewicht dicht rond het midden van de auto. Dat voel je vooral bij snel achter elkaar volgende bochten.

Erwin gebruikt de Porsche dan ook op precies het soort wegen waarvoor het concept zich leent. De Eifel en het Sauerland komen voorbij, maar ook de Alpen en zelfs de Balkan heeft hij ermee bezocht. Op zulke wegen heb je weinig aan een enorme topsnelheid. Een auto moet daar vooral vertrouwen geven, snel reageren en voldoende vermogen hebben om een bocht uit te accelereren. Daar is deze 718 behoorlijk goed in geworden.









Een cabrio waarmee je écht op reis kunt

Een Boxster is praktischer dan het silhouet doet vermoeden. Doordat de motor in het midden ligt, heeft Porsche aan beide uiteinden ruimte voor bagage kunnen vrijmaken. Voorin zit een diepe bagageruimte en achter de motor is nog een tweede kofferbak aanwezig. Daarmee kun je met twee personen verrassend veel meenemen.

Belangrijker voor een roadtrip is dat de kap geen kostbare bagageruimte opeist wanneer hij wordt geopend. Het dak verdwijnt in zijn eigen compartiment. Bij de 718 kan de elektrische softtop in ongeveer negen seconden openen of sluiten en dat kan bij lage snelheid zelfs tijdens het rijden.

Zo zie je maar: ook de goedkoopste 718 van Nederland kan je een heleboel los opleveren op een stel van de mooiste wegen in Europa. En daar heb je geen zes cilinders voor nodig.

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