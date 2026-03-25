Leesvoer: Porsche-expert rijdt in misschien wel de dikste 911

Wie dagelijks tussen de Porsches zit, raakt vanzelf verwend. Zeker als je al meer dan twintig jaar handelt in het merk, en daarvoor ook nog eens bij de importeur hebt gewerkt. Dan moet er iets bijzonders gebeuren wil een auto nog echt binnenkomen. Bij Eric Wolbert is dat duidelijk gelukt met zijn Porsche 964 RS Clubsport uit 1992. Wouter mag tijdens een Mijn Auto-sessie proeven van de Ruby Stone-911.

Want tussen al het moois dat er bij Wolbert Sportscars voorbij komt, is er één auto die nooit meer weggaat: zijn Porsche 911 964 RS Clubsport. Een auto die af fabriek al extreem was, maar in dit geval nog een stap verder is gegaan. Meer vermogen, minder comfort, nul concessies. Wolbert windt er geen doekjes om: “Dit vind ik de leukste auto’s. Al die nieuwe dingen met al die elektronische sh*t erop, dat hoeft van mij allemaal niet. Dit is nog gewoon puur Porsche rijden: een lichtgewicht, een dikke motor en gaan.”

Een RS Clubsport zoals Porsche hem bedoelde

De 964-generatie van de 911 is voor veel liefhebbers de sweet spot. Klassiek genoeg om mechanisch te voelen, maar modern genoeg om echt hard mee te rijden. Binnen die reeks is de RS al speciaal, maar de RS Clubsport gaat nog een stap verder. Dit is niet zomaar een sportieve 911 met wat stickers en een harder onderstel. Dit is af fabriek een auto met een duidelijke missie: zo dicht mogelijk tegen de racerij aanschurken, maar dan met kenteken.

Dat betekent onder meer een gelaste rolkooi af fabriek en geen bekleding aan de binnenkant tegen de carrosseriedelen. Of, zoals je het ook kunt samenvatten in een cliché, een raceauto voor op de openbare weg. De 964 weegt dan ook maar 1.120 kilo en heeft een lekker onderstel. “Het zijn een beetje linke auto’s’’, vat de eigenaar treffend samen.

3,8 liter RSR-power

Alsof een 964 RS Clubsport standaard nog niet interessant genoeg was, is deze auto ook motorisch aangepakt. De motor is namelijk opgeboord naar 3,8 liter en levert nu 357 pk. Tevens is er een andere luchtinlaat en een andere uitlaat, allemaal in RSR-specificatie. Alleen al de verbeterde motor is zo’n 50.000 euro waard, denkt Wolbert. Maar dat is dan ook goed voor een hoge top. Het snelste dat Eric met de Porsche heeft gereden is 300 km/u, maar hij denkt dat de 330 ook wel te halen is.

Van mislukte advertentie naar topauto

Het verhaal achter deze specifieke 964 RS Clubsport is eveneens bijzonder. Zoals wel vaker begon het met een advertentie. Alleen niet eentje waar de halve wereld direct warm van werd. Wolbert: “Hij stond al een tijdje op Mobile.de, maar met een hele rare spoiler, verkeerde wielen. Die auto zag er niet uit. Iedereen liet die auto staan en ik dacht: ik ga toch een keer kijken.”

De auto stond in Oostenrijk en onder de twijfelachtige aankleding bleek iets heel anders te schuilen. “Wat bleek nou: het was gewoon een hele goede auto. Alle originele onderdelen waren er nog bij en we hebben eigenlijk die hele auto tussen haakjes voor appel en een ei gekocht en helemaal origineel gemaakt. Sindsdien hebben we hem al een jaar of vier’’, zegt de eigenaar.

Van Italië naar de Appie

Je zou verwachten dat zo’n auto vooral in een verwarmde opslag staat, onder een hoes, alleen buiten komt bij ideale weersomstandigheden en verder vooral bewonderd wordt. Maar zo werkt het bij Eric niet. Hij rijdt er gewoon mee. Niet dagelijks, maar wel regelmatig. Een paar duizend kilometer per jaar. Een rit naar het buitenland. Een mooie bergweg. Maar ook voor een vlugge boodschap. ‘’Ik rij er ook weleens mee naar de Albert Heijn’’, zegt de eigenaar.

Eric neemt de 964 dus ook mee naar Italië, waar temperaturen van boven de dertig graden geen uitzondering zijn. De vraag ligt dan voor de hand: mis je dan die airco niet? “Die airco vind ik niet zo belangrijk, want met dit soort auto’s heb je in de bergen gewoon veel meer beleving.” Zijn vrouw kijkt daar iets anders tegenaan. “Mijn vrouw wil een moderne auto met een airco en alles. Maar die mag niet mee, want na drie bochten gaat ze overgeven, dus dat schiet niet op.”

Eric Wolbert is terecht erg trots op zijn bezit en weet zeker: “Die auto gaat ook nooit meer weg, die gaan we nooit verkopen.” Voor iemand die zijn hele leven al tussen de bijzondere Porsches zit, is dat een veelzeggende uitspraak.

Hebben elektrische Porsches de toekomst?

De Porsche-handelaar heeft zijn hart op zijn tong. Als de vraag opkomt of je ooit een elektrische Porsche bij Wolbert Sportscars kunt kopen, volgt ook geen diplomatiek antwoord. ‘’Je moet wel je centen verdienen met die auto’s. Voorlopig kun je alleen maar verliezen met een Taycan. Laat iemand anders het maar lekker bekijken. Porsche en elektrisch, dat gaat op sportief gebied absoluut niet samen. De Boxster met elektrische motor is uitgesteld, want niemand gaat dat kopen. Dan kunnen ze de tent gewoon dicht doen.” Hetzelfde geldt voor andere premium automerken: zodra ze alleen nog EV’s verkopen, kunnen ze ermee kappen, denkt Wolbert.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.