Leesvoer: RS-fan Peter heeft alle dikke Clio's gehad, dit is de speciaalste

Sommige mensen zijn fan van een merk. Anderen gaan een stap verder. Voor Peter is Renault Sport geen hobby, maar een levenslijn.

Hoe weten we dat zeker? Nou, door een kijkje te nemen in Peters Clio-verleden. “Ik heb eigenlijk alle vier de fases verzameld, iedere keer in de snelste versie.” Zo staat er nog steeds een Clio Williams in de garage die hij omtovert tot Maxi-rallyauto. Daarnaast is er een Clio Cup RS van de derde lichting geweest en een Clio 4 RS Trophy. De speciaalste brengt Peter mee voor een Mijn Auto-video: de Renault Clio V6 Phase 2!

Het ontstaan van de Clio V6

Om de Clio V6 te begrijpen, moet je terug naar eind jaren ’90. Renault vierde zijn honderdjarig bestaan en besloot iets te doen wat vandaag ondenkbaar is. Peter schetst het beeld: “Toen hadden we nog niet zoveel last van stikstof en van de linkse bomenknuffelaars, om het zo maar te noemen. Dus toen kon alles nog.” Wat Renault vervolgens deed, is even simpel als krankzinnig: “Hier heb je een Clio-chassis, hier heb je een 3,0-liter V6 van de Laguna: doe maar wat.”

Het resultaat werd in 1998 als conceptcar getoond op de Salon van Parijs. Later bouwde Renault er een raceauto van met een eigen merkenserie. Kennelijk was de Clio zo populair dat er in 2001 een straatversie kwam, mede mogelijk gemaakt door TWR (Tom Walkinshaw Racing).

Van Phase 1 naar Phase 2

De eerste generatie Clio V6 stond al snel bekend om één ding: hij was gevaarlijk. Bij de persintroductie kwam er zelfs een journalist door om te leven. Peter: “Die fase 1 noemden ze altijd ook de Widowmaker. Die auto was zo listig door de korte wielbasis. Als hij gaat, heb je heel weinig tijd om te corrigeren.'' Voor Renault Sport was dat reden om in te grijpen.

Renault haalde de productie terug naar Frankrijk, naar Dieppe. Daar, waar ook andere Renault Sport-modellen werden gebouwd en nu de Alpine A110, werd de Clio V6 opnieuw aangepakt. “Ze waren niet tevreden met de kwaliteit. Dus toen hebben ze gezegd: we gaan terug naar Dieppe. En daar hebben ze deze Phase 2 gemaakt'', legt Peter uit.

En dat was geen kleine update. De wielbasis werd verlengd, achterzijde herzien, onderstel verbeterd en het vermogen werd opgekrikt van 230 naar 255 pk. De wegligging is daardoor, volgens expert Peter, veel beter. Het is nog steeds geen gemakkelijke auto, moet hij erkennen. ''Ik heb één keer een moment gehad op een vochtig wegdek. Toen ging hij even… Toen dacht ik: dit ga ik nooit meer doen. Nooit meer met regen rijden. Gewoon niet doen.''

Meer dan wat cijfers

Het kroonjuweel van de Clio V6 zit in zijn naam: de aangepaste 3,0-liter motor die ook in de Renault Laguna lag. Het blok heeft met 300 Nm voldoende koppel onderin, maar is geen snelheidsduivel. Dat is ook niet de bedoeling. Peter: ''Om het vermogen hoef je het niet te doen. Maar het is de beleving. Het Spartaanse. En dat doet Renault Sport altijd goed.”

De Clio V6 van Peter stamt uit 2003. Hij nam de auto in 2006 over van de voorzitter van de Club Renault Sportif. Het is één van de 1.309 exemplaren op de wereld en één van de 21 in Nederland. Daarvan zijn er 12 in deze blauwe tint. Een zeldzaamheid dus waar Peter voorzichtig mee is: ''Ik rij er niet echt veel mee. Het afgelopen jaar had ik maar 600 kilometer gereden. Dat vond ik zelf eigenlijk ook te weinig.” Er staan nu 112.000 kilometers op de teller.

Problemen?

Zoals iedere auto zijn er wat punten waar de Renault niet in uitblinkt. “Het lastige is de distributieriem. Die hebben we nu al drie, vier keer vervangen'', geeft Peter toe. Ook aan het interieur heeft hij wat op te merken: ''De stoelen zijn te hoog en het dashboard… ja, dat is gewoon een Clio 2.” Toch vind hij de Clio V6 bijzonderder dan iets van de concurrent: “Ik vergelijk het altijd met een Golf R32. Daar hebben ze ook iets van gemaakt, maar als je het met dit vergelijkt… Renault Sport heeft het gewoon beter gedaan.”

En de toekomst?

Renault heeft tegenwoordig ook weer voor RS-liefhebbers als Peter wat leuks in het gamma. Helemaal bovenaan staat de Renault 5 Turbo 3E. Kan die Peter bekoren? “Ik ben niet zo van elektrisch. Ik probeer zo lang mogelijk brandstof te tanken. Maar het ziet er wel leuk uit'', zegt hij. Met de Alpine A290 kan hij ook wel leven: ''Ze maken er toch weer wat speciaals van, want dit vind ik gewoon leuk om te zien.’’

Maar zo bijzonder als de Clio V6 wordt het waarschijnlijk niet. Wat Martijn precies van de wegligging en het gevoel in de Renault-hatchback met V6-middenmotor vindt, hoor in de video hieronder.