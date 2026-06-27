Leesvoer: Van een 225 pk sterke Ducati-motorfiets naar een viercilinder BMW Z4

Je hebt dit de afgelopen dagen nog niet gehoord, maar wat is het warm, nietwaar? Dit soort temperaturen vragen natuurlijk om een cabrio. Toen het wat minder warm weer was, reed Martijn in deze BMW Z4 Roadster-instapper met een heel opmerkelijk verhaal.

De BMW Z4 in deze Mijn Auto-video kent een bijzondere geschiedenis. Het betreft een auto die nieuw in Nederland is geleverd bij BMW Den Haag, maar lange tijd heeft rondgereden met een CD-kenteken (Corps Diplomatique). Omdat diplomaten vrijstelling van belasting hebben en hun auto's volledig buiten de standaard Nederlandse pakketstructuren om kunnen samenstellen, zit de Z4 lekker dik in de opties. Denk aan een head-up display en Apple CarPlay, maar mist bijvoorbeeld elektrische stoelverstelling.

Hoe kom je bij een Z4 Roadster uit?

Aanvankelijk zocht Rutger naar een leuke auto naast zijn Porsche Taycan. Zijn eerste keuze lag bij de Porsche Boxster (type 981) uit circa 2013 om de geliefde zescilinder. Die bleken echter zeer kostbaar en boden qua interieur en connectiviteit niet het moderne comfort van de BMW uit 2020. De Audi TT viel af omdat Rutger voor een fun-auto expliciet achterwielaandrijving wenste.

Toen Rutger de auto kocht, was deze nog klassiek zwart met zilveren wielen. Omdat hij dat te saai vond voor een pure 'fun-auto', besloot hij de Roadster grondig te personaliseren. De auto werd voorzien van een leuk stuurtje en M Performance carbon spiegelkappen. Vanaf toen was het hek van de dam. Er kwam een opvallende groene wrap, geïnspireerd op de zeldzame Handschalter Edition van BMW. De velgen zijn gepoedercoat in een opvallende goudkleur (Neodym).









Van Ducati naar Roadster

Voor Rutger is de Z4 zijn allereerste cabriolet. Jarenlang reed hij uitsluitend motor, met als laatste wapenfeit een Ducati Panigale V4 — een machine met 225 pk op een gewicht van slechts 225 kilo. De motor ging echter de deur uit vanwege het comfort. "Ik kreeg last van een rughernia," legt Rutger uit. "Na een uurtje rijden op zo’n snelle motor liep ik krom van de pijn. Ik zag mezelf ook niet op een comfortabele tourmotor of een Harley-Davidson rijden, dus besloot ik de motor in te ruilen voor een cabrio."

En dat bevalt: ‘’Met een snelle motor ben je in Nederland heel erg beperkt. Op de dijkjes rij je binnen no-time te hard en mensen zien je snel over het hoofd. In een auto ben je een stuk minder kwetsbaar. Een kleine oepsie is op de motor meteen life-changing, terwijl het in de auto blikschade is. Daarnaast kun je nu tenminste gezellig met je partner praten onderweg."

Wel genoeg vermogen uit de vierpitter?

De Z4 in 20i-uitvoering moet het doen met een B48 2,0-liter viercilinder turbomotor. Die krachtbron levert 197 pk en 320 Nm koppel. Dat blijft voorlopig zo. Over chiptuning denkt Rutger namelijk nog niet na. De auto zit nog in de garantie en de motor (specifiek de B48-variant in de 20i met andere koelingspoorten voor de achterste cilinders) vraagt om een voorzichtige opbouw van het koppel om oververhitting te voorkomen.

Goed, niet zoveel power als de zes-in-lijn-motoren, maar toch zijn er ook voordelen aan de instapper. Doordat de viercilinder een stuk lichter is dan de zescilinder uit de M40i, scheelt dit al gauw 50 tot 100 kilo in de neus. De Z4-rijder heeft wel een uitlaatklepmodule tussen het uitlaatsysteem laten zetten die via een afstandsbediening bediend wordt. Hierdoor staat de klep altijd open, wat de viercilinder net wat meer beleving meegeeft zonder asociaal luid te worden.

Dus, lang niet gek toch? Zo'n Z4-instapper omtoveren tot een tof bakje om naar te kijken? Het bewijst nog maar eens hoe jammer het is dat BMW is gestopt met de Z4.

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