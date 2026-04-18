Leesvoer: van ‘elektrisch rijden op de kermis’ naar eerste EV zonder proefrit

‘’Ik was nooit van elektrische auto’s’’. Dat is niet bepaald de openingszin die je verwacht van iemand die inmiddels al ruim een half jaar elektrisch rijdt. Toch is het precies hoe dit verhaal van Jos uit Den Bosch begint. Hij vertelt hoe aan Wouter tijdens een Mijn Auto-sessie hoe hij ging van iemand die zei 'elektrisch rijden doen we op de kermis' naar het kopen van zijn eerste EV zonder er vooraf in te hebben gereden.

Het kantelpunt kwam niet door een een overtuigend verkooppraatje of een rationele rekensom. Het is dan ook geen leaseauto, maar gewoon echt een bij de importeur gekochte nieuwe auto. Het begon simpelweg met een aankondiging. “Toen ik hoorde dat deze zou komen dacht ik: wacht even, ik ga hem gewoon bestellen. Ik heb er niet in gereden. Ik heb hem vorig jaar september besteld en hij is in maart geleverd, dus ik had er nog nooit in gereden.'', zegt Jos.

Niet vanwege de aandrijfsoort

Opvallend is dat de keuze voor deze auto nauwelijks met elektrisch rijden te maken had. Het draaide vooral om iets anders: “Ik denk: ik probeer het, ik koop hem op vormgeving, want daar gaat het mij om. En dat hij toevallig elektrisch is… nou ja, dan hebben we een aanleiding om dat ook eens een keer te gaan proberen. Tot half vorig jaar zei ik ‘elektrisch doe ik alleen op de kermis, maar ik dacht nu laten we het maar eens een keertje doen.’’

Dit is geen rationele EV-keuze, maar een emotionele aankoop — precies zoals je normaal gesproken een sportieve hatchback koopt. En daar past de auto ook goed bij.

De auto in kwestie

We hebben het hier dan ook over een interessante EV. Het is een Alpine A290 GTS Première, een gelimiteerde uitvoering waarvan er wereldwijd 1955 stuks zijn gebouwd. Omdat Jos er zo vroeg bij was, is dit exemplaar bovendien één van de eerste in Nederland. Onderhuids is het een compacte elektrische hot hatch met cijfers die verrassend goed aansluiten bij het segment.

Er is 220 pk aan vermogen en 300 Nm aan trekkracht. Van 0 naar 100 gaat in 6,4 seconden. Het 52-kWh batterijpakket zorgt voor een opgegeven actieradius van 364 kilometer. Snelladen kan met maximaal 100 kW voor ene 15-80-laadtijd van een half uurtje.

Van Tesla-afkeer naar 12.500 kilometer

Jos had voor de aanschaf van zijn Alpine niet alleen nog nooit in de A290 gereden; hij heeft sowieso weinig ervaring met EV's. “Ik had weleens met iemand meegereden in een Tesla en dat vond ik verschrikkelijk'', zegt hij. Toch besloot hij het een kans te geven. En dat pakte anders uit dan verwacht. Jos: “Het valt me absoluut niet tegen. Het is gewoon ontzettend leuk. Ik heb er nu 12.500 kilometer mee gereden in een half jaar.” Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie. Niet: het is efficiënt. Niet: het is goedkoop. Maar: het is leuk.

Vergelijken met benzineauto’s

Volgens de EV-rijder kan de Alpine A290 prima tippen aan zijn vorige auto's. Dat zijn ook leuke hot-hatches. Hij zegt: ''Ik vergelijk hem met auto's uit mijn autogeschiedenis. Ik heb in Mini Coopers S'en gereden, in Audi TT's in alle uitvoeringen en dit is absoluut goed vergelijkbaar. Qua wegligging en qua plezier vooral."











En die actieradius dan?

Toch is elektrisch rijden niet zonder aanpassingen. Vooral in het begin is er dat bekende gevoel waar bijna iedere EV-rijder tegenaan loopt. “Het is wel dat range anxiety wat je hebt hè'', lacht Jos. Hij geeft toe dat het even wennen was en geeft een anekdote: “Dat je op 4 procent ergens rijdt en dan nergens een laadpaal kan vinden en het dan net haalt, dat soort dingen. Maar je raakt er wel aan gewend. Dat is geen probleem.”

Het helpt natuurlijk dat de basis goed geregeld is. “Ik heb het geluk dat ik gewoon op mijn eigen terrein kan parkeren met een eigen laadpaal, dus ik kan iedere avond de auto opladen'', zegt de A290-eigenaar. Daarmee verdwijnt een groot deel van de praktische bezwaren.

Geen Chinese Mini aub

Cooler is ie wel, maar voor langere ritten gebruikt nog steeds liever een benzineauto. “Een weekend Parijs kan wel. Je moet het wel plannen, maar ik denk niet dat dat een probleem is. Ik denk dat iedere grote benzinepomp een laadstation heeft'', zegt hij. Al moet hij ook toegeven dat het wat extra werk verschaft: “Het is wel een wenproces hoor.” Dat is misschien wel de rode draad in het hele EV-verhaal: het werkt, maar je moet er even in groeien. De vraag is: wil je eraan gewend raken?