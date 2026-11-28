Na 11,5 jaar in een Porsche 911 van de 996-generatie weet Alfred wel hoe is om een 911 te rijden. Toch besloot hij op een dag om zijn geliefde 996 te verkopen en voor een nieuwere 911 te gaan. Hoe komt dat zo? En wat moet je weten voor je een 911 koopt? Dit en meer vertelt Alfred in een Autoblog.nl Mijn Auto-video.

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Laten we bij het begin van zijn nieuwe 911 beginnen: waarom moest zijn vorige eruit? Toen de auto opnieuw richting winterstalling moest, kwam ineens de gedachte op om hem te verkopen. Alfred: “Ik dacht: ik zet hem één maand online. Verkoop ik hem, is het goed. Verkoop ik hem niet, is het misschien nog beter.” De 996 werd binnen de kortste keren verkocht.

De nieuwe 911 in de video

Alfred zocht niet zomaar een andere sportauto. Het moest opnieuw een 911 worden: “Hier hebben we vroeger van gedroomd. Van een andere auto niet. Dus dat maakt dit gewoon voor mij een perfecte auto.” Zijn eisen waren opvallend specifiek. Achterwielaandrijving (“Ik heb liever geen aandrijfkracht in het stuur”) en een handbak stonden bovenaan, net als een schuifdak en de optionele sportstoelen uit de Turbo.

Net zoals het afscheid van zijn vorige 911 kwam de volgende Porsche zomaar op zijn pad. Op precies de dag dat Alfred elders naar een opvolger wilde gaan kijken, verscheen deze Porsche 997 Carrera S online. De specificatie klopte: achterwielaandrijving, handbak, coupé, schuifdak en de Turbo-stoelen die hij ook in zijn 996 had. En daarna? “Woensdag heen geweest, vrijdag opgehaald'', zegt Alfred trots. Veel ingewikkelder hoeft het soms niet te zijn.

Specificaties

De overstap van zijn 996 naar de 997 betekende ook meer vermogen. Alfred ging van 320 naar 355 pk. De eerste 997 Carrera S heeft een atmosferische 3,8-liter zescilinder boxer met 355 pk. “De vermogensupgrade is er wel echt”, zegt Alfred. Porsche voorzag de S daarnaast standaard van PASM (Porsche Active Suspension Management), grotere remmen en rode vierzuigerklauwen.

De jongere 911 heeft dus meer vermogen, maar toch zit het verschil hem niet in die 35 pk volgens Alfred: “Ik vind de 997 gewoon stabieler. Hij is wat breder. En het interieur, de kwaliteit, ook de knoppen… gevoelsmatig is het gewoon veel meer.” De 997 was ook daadwerkelijk een flinke stap ten opzichte van zijn voorganger. Porsche veranderde vrijwel ieder zichtbaar carrosseriedeel en bracht de ronde koplampen terug, waarmee de auto weer sterker naar eerdere 911-generaties verwees.

De 997 die alle vinkjes heeft

De Carrera S voldeed niet aan alle eisen, hij oversteeg ze zelfs. Er zit namelijk ook een Sport Chrono-pakket op. Het chronometertje midden op het dashboard is het meest zichtbare onderdeel van Sport Chrono, maar een druk op de Sport-knop verandert ook de auto. Bij de 997 wordt onder meer de gasrespons scherper en veranderen de instellingen van PASM en PSM (Porsche Stability Management). Alfred merkt het vooral aan het gaspedaal: “Je merkt het wel. Hij pakt hem echt beter op. Hij maakt iets meer geluid en dat is op zich wel plezierig.”











We hebben in Mijn Auto-video's genoeg 997's gezien waarbij vrijwel geen onderdeel standaard bleef. Alfred pakt het anders aan. Zijn Porsche is grotendeels origineel. Zelfs het oude Porsche-navigatiesysteem zit nog in het dashboard. “Dat heb ik niet zo nodig, dus dat laat ik gewoon origineel'', klinkt zijn argumentatie. Aan de uitlaat zit wel een bypass, waardoor de zescilinder iets nadrukkelijker hoorbaar is. Verder hoeft hij er geen compleet project van te maken.

Dat betekent niet dat hij helemaal klaar is. Eén optie ontbreekt die Alfred achteraf toch graag had gehad: cruise control. Bij zijn 996 had hij dat al eens achteraf laten monteren. Ook bij de 997 blijkt het mogelijk en na overleg met Porsche Centrum Gelderland staat de retrofit inmiddels op het programma. Volgens Alfred kost de aanpassing ongeveer 500 tot 700 euro: “Toen ik het bedrag hoorde dacht ik: nou, dan gaan we dat ook nog even inzetten. Als je een auto als dit rijdt, moet je niet van dat soort bedragen schrikken. Zo’n auto moet gewoon onderhouden worden.''

Porsche 911 kan een verstandige keuze zijn

Een groot technisch drama heeft hij met de 997 gelukkig nog niet gehad. Alleen een massakabel zorgde voor startproblemen en die is netjes vervangen. Dat komt misschien ook wel door de manier waarop Alfred zijn Porsche gebruikt.Hij rijdt jaarlijks ongeveer 4.000 tot 5.000 kilometer en laat hem in de winter drie maanden staan: “Het is gewoon een hobbyauto voor mij.” De 911 hoeft daardoor nergens goed in te zijn behalve in datgene waarvoor Alfred hem gekocht heeft: leuke kilometers maken. Dan mag de Carrera S soms zijn benen strekken. Alfred heeft 289 km/u gezien en denkt dat de Porsche met voldoende ruimte ongeveer 300 km/u zou kunnen halen.

Vergis je niet: het gaat hem niet om de topsnelheid. Veel relevanter vindt hij de manier waarop de auto zijn snelheid opbouwt. “Beleving. Daarom wil je hem'', zegt Alfred. Zelf koppelen, terugschakelen en de boxer toeren laten maken: precies daarin zit voor Alfred de lol. Je verliest er iedere stoplichtwedstrijd van allerlei EV's mee, maar dat interesseert hem weinig.

Tevens blijkt de 911 een best praktische auto te zijn. Met twee volwassenen en twee kinderen wordt het achterin inmiddels wat gezellig, maar onmogelijk is het niet. Met drie personen gaat het volgens hem prima en voorin is genoeg bagageruimte voor een weekend weg. “Dat is volgens mij een deel van het succes van de 911. Het is uiteindelijk nog best een beetje een ruime auto'', vindt de 911-rijder.

Komt er een volgende 911?

De volgende in de Porsche-rij zou de 991 zijn. Voorlopig komt die er niet voor Alfred. Hij rijdt bijna drie jaar in de 997 en voelt weinig noodzaak om opnieuw te wisselen. “Hij voldoet eigenlijk aan al mijn wensen'', zegt hij over de Porsche. Als er toch iets anders zou moeten komen, zou het een GTS kunnen zijn. Een 991 GTS komt qua prijs eveneens in beeld, alleen zit je dan vaak aan een PDK vast. Voor een dagelijkse auto zou hij daar prima mee kunnen leven. Voor zijn hobbyauto ligt dat anders: “Dan heb ik alle vinkjes bij deze nog aan staan. Dus voorlopig verwacht ik het niet.”

Alfred wilde een achterwielaangedreven Carrera S met handbak, coupékoets, schuifdak en Turbo-stoelen. Precies die auto verscheen toevallig online op de dag dat hij ergens anders naar een opvolger wilde gaan kijken. Voorlopig hoeft die zoektocht dus niet opnieuw te beginnen. Wie weet of dat deze winter verandert wanneer de 997 in de stalling gaat.