Leesvoer: Waarom dit de Alfa Romeo Brera-uitvoering is die je moet hebben

Sommige auto’s koop je na wekenlang vergelijken, proefritten maken en spreadsheets invullen. Andere auto’s maken alle rationele afwegingen in één klap overbodig. Dat laatste gebeurde bij Marlon. Hij vertelt erover aan Wouter in een Autoblog.nl Mijn Auto-video.

Marlon zocht eigenlijk een Audi S3 of RS3, maar kwam thuis met een Alfa Romeo Brera 1750 TBi . Niet omdat hij al jaren droomde van een Alfa, maar omdat de coupé precies op het juiste moment in de zon stond te glimmen. “Ik had verder geen ervaring met Alfa Romeo. Ik kwam aan en hij stond daar buiten te glimmen. Het zonnetje scheen. Het was meteen verkocht eigenlijk. Gewoon echt: paf, klaar’’, bekend Marlon.

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Hoe de Brera tot stand kwam

Bij een Alfa Romeo Brera is het niet vreemd dat het uiterlijk de doorslag geeft. Het ontwerp begon als een spectaculaire conceptcar van Giorgetto Giugiaro, die in 2002 op de autosalon van Genève werd onthuld. Die studie had een koolstofvezel carrosserie, een V8 met meer dan 400 pk en deuren die op een bijzonder scharnier omhoog bewogen.

De reacties waren zo positief dat Alfa Romeo besloot een productieversie te ontwikkelen. Die verscheen in 2005. De exotische deuren en middenvoor geplaatste V8 verdwenen, maar de kenmerkende neus, brede heupen en sterk aflopende achterzijde bleven grotendeels behouden. De productieauto werd een 2+2 op een ingekorte versie van het platform van de Alfa Romeo 159.

Verliefd worden op een Brera

Marlon was meteen verkocht, maar verdiepte zich na de eerste verliefdheid wel degelijk in de techniek en reputatie van de Brera. “Je kunt natuurlijk niet zomaar alleen op het uiterlijk afgaan. Dan ga je je erin verdiepen en lees je toch wel wat twijfelachtige recensies. Vooral over de eerste generatie’’, geeft hij toe.

De juiste Brera

De vroege Brera kreeg inderdaad niet uitsluitend lovende kritieken. Hij was relatief zwaar en had de JTS en 3.2 JTS V6 met General Motors-basis. Bij Marlons Brera ligt er iets anders onder de motorkap. Hij heeft de late 1750 TBi, een 1.742 cc grote viercilinder turbomotor van Fiat. Die verscheen pas aan het einde van de levenscyclus en geldt voor veel liefhebbers als een van de interessantste motoren voor de Brera.

De 1750 TBi is af fabriek goed voor 200 pk en 320 Nm. Door directe benzine-inspuiting, variabele kleptiming, een turbo en een zogenoemd scavenging-systeem was het maximale koppel volgens Alfa Romeo al vanaf 1.400 toeren beschikbaar. De Brera sprintte daarmee in 7,7 seconden naar 100 km/u en haalde een topsnelheid van 235 km/u. De motor was altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en dreef de voorwielen aan. Het is bovendien de motorfamilie waaruit later ook de krachtbronnen van de Giulietta Quadrifoglio Verde en de 4C voortkwamen.

Tuning

Voor Marlon was vooral belangrijk dat deze late Brera een echte Italiaanse turbomotor had: “Dit is leuker. Dit is een echt Italiaanse motor.” De Brera was nog volledig standaard toen hij hem kocht, maar dat bleef niet lang zo. De 1750 TBi kreeg een Stage 1-softwarekuur en mocht vervolgens de rollenbank op. “Hij kwam op 253 pk en 420 Nm bij 2.600 toeren. Voor een 1,7-liter viercilinder is dat best lekker’’, zegt de eigenaar trots.

Dat is 53 pk en liefst 100 Nm meer dan Alfa Romeo oorspronkelijk opgaf. Vooral dat extra koppel verandert het karakter van de auto. De Brera pakt van lage toerentallen nadrukkelijker op en hoeft minder vaak te worden teruggeschakeld. “Je merkt het toch wel. Hij pakt van onderaf goed op’’, vindt Marlon en daar stemt Wouter mee in.

De aangepaste software is zelfs op de turbodrukmeter in het dashboard terug te zien. Volgens Marlon piekt de druk kortstondig op ongeveer 1,6 bar, waarna deze rond de 1,2 tot 1,4 bar blijft hangen. Met een andere turbo is een vermogen richting de 300 pk denkbaar. Marlon voelt alleen weinig behoefte om koste wat het kost dat getal te bereiken. Volgens Wouter is het prima zo.

Aanpassingen zonder schreeuwerig te worden

De tuning beperkt zich niet tot de motor. Marlon liet ook een aangepaste uitlaat monteren voor een wat sportiever geluid. Verwacht alleen geen Brera die de hele wijk wakker blaast: “Hij is nog steeds niet heel erg luid.” Vanuit het interieur komt zelfs meer motorgeluid van voren dan uitlaatgeluid van achteren. Dat zegt ook iets over hoe ingetogen de 1750 TBi standaard klinkt.

Onder de auto zit daarnaast een schroefset van Novitec. Daarmee staat de coupé iets lager op zijn wielen. Marlon ziet dat soort aanpassingen nadrukkelijk als onderdeel van het bezit van een hobbyauto: “Dat zijn dingen die je doet met een hobbyauto. Met een daily driver ga ik dat maar niet doen.”

De Brera staat bovendien op Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Dat is behoorlijk serieus rubber voor een auto die vooral wordt gebruikt om mooie ritten mee te maken. Op droog en warm asfalt bieden de banden enorm veel grip, maar bij kou en regen vragen ze meer aandacht. Marlon hoeft er gelukkig niet dagelijks, midden in de winter, mee naar kantoor.

Ondanks de verlaging blijft het onderstel verrassend bruikbaar. Tijdens de rit komen Wouter en Marlon over een stuk weg met hobbels en onhandige drempels. Wouter verwacht dat de Brera hier moeite mee gaat hebben, maar de auto verwerkt het wegdek opvallend goed. Dat is niet alleen de verdienste van de schroefset. De Brera heeft een behoorlijk serieus onderstel, met dubbele draagarmen aan de voorkant en een multilinkconstructie achter.

Elk voordeel heb z’n nadeel

De Novitec-schroefset mag volgens Wouter verrassend comfortabel zijn, maar de extra verlaging heeft wel een nadeel. De bodemplaat onder de motor raakt af en toe het asfalt of een drempel. “Die schaaf ik af en toe wel eens.” Voor Wouter is dat een herkenbaar Alfa-probleem. Bij oudere 156’s ging de kunststof beschermplaat na verloop van tijd steeds verder hangen, waardoor deze vaker de grond raakte. Uiteindelijk was vervanging soms de enige oplossing.

Nadeel van deze generatie auto’s

Ook bij de Brera is het niet alleen de bodemvrijheid die problemen kan geven. De beschikbaarheid van onderdelen begint een aandachtspunt te worden. Marlons auto behoort tot de laatste productiejaren, maar voor sommige specifieke componenten moet nu al naar alternatieven worden gezocht. “Tot nu toe heb ik er geen last van gehad, maar sommige specifieke onderdelen zijn niet meer leverbaar. Dan moet je alternatieve wegen zoeken. Of eBay.”

Dat is opvallend voor een auto die gevoelsmatig nog niet zo oud is. Tegelijkertijd was de Brera nooit een volumemodel. Zeker de 1750 TBi is maar kort geleverd. Wie er nu eentje bezit, doet er verstandig aan om goede adressen, onderdelenspecialisten en mede-eigenaren te leren kennen.

Geen rijdende tablet

Ook vanbinnen spreekt de Brera Marlon aan. Het interieur komt uit een periode waarin een sportieve auto nog gewoon losse meters, fysieke knoppen en een aluminium middenconsole kreeg. Boven op de middenconsole staan drie ronde meters naar de bestuurder gericht. Eén daarvan toont de turbodruk. De toerenteller en snelheidsmeter zitten diep in afzonderlijke kokers en de startknop heeft een prominente plek naast het stuur. Marlon kan zich er uitstekend in vinden. Moderne interieurs waarin bijna iedere functie in een centraal scherm is verstopt, hoeven voor hem niet. “Die grote bioscoopschermen zijn niet aan mij besteed’’, vertelt hij.















Helemaal origineel is het interieur niet meer. Het oude stuurwiel was beschadigd en is daarom vervangen door een netter exemplaar. Daarnaast bracht Marlon enkele decoratieve details aan. Een deel daarvan komt gewoon van AliExpress: “Normaal is dit maar een saai zwart vlak. Ik dacht: dan ga ik er wat leuks van maken.” Het resultaat is misschien niet afkomstig uit het Centro Stile van Alfa Romeo, maar het maakt de auto wel persoonlijk. En belangrijker: Marlon heeft niets onomkeerbaar verbouwd. De volgende eigenaar kan hem dus gewoon weer naar originele spec terugbouwen.

De Brera hoeft niet meer weg, maar dromen mag

Marlon kijkt nog weleens naar andere Alfa Romeo’s, maar niet omdat de Brera moet vertrekken. De man die zonder enige ervaring met het merk kwam kijken, is inmiddels langzaam een liefhebber geworden. “Het is nooit de laatste”, denkt hij. De Brera past goed bij die rustiger manier van autoliefhebberij. Hij is snel genoeg om interessant te blijven, maar ook comfortabel genoeg voor lange afstanden. Marlon ziet zichzelf er prima mee over de Autobahn rijden of richting Frankrijk vertrekken.

Helemaal zonder droomauto is Marlon overigens niet. Wanneer Wouter vraagt welke auto hij ooit nog eens zou willen bezitten, hoeft hij niet lang na te denken: een Maserati MCPura. “Maar dat zal een droom blijven”, beseft Marlon. “Dat is weer een ander kostenniveau.”

Voorlopig is dat geen straf. De Alfa Romeo Brera is nog steeds een van de meest herkenbare Italiaanse coupés van deze eeuw. Marlons exemplaar combineert het tijdloze ontwerp met precies de motor die de Brera aan het einde van zijn carrière verdiende. En daarvoor was er alleen maar één glimmende Brera in de zon nodig.

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