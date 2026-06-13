Leesvoer: Waarom je als Nederlandse ondernemer juist een dikke Touareg R moet importeren

Waar we doorgaans in hot-hatches, snelle sedans en dikke stations rijden bij Mijn Auto-video’s komen we deze keer wat anders tegen. In deze Mijn Auto-video stapt Wouter in de Volkswagen Touareg R van Martijn. Waarom koos hij voor een peperdure Volkswagen als je voor hetzelfde geld ook een dikke BMW X5 of een Porsche Cayenne kunt rijden? Het antwoord is even simpel als strategisch.

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Martijn is een echte liefhebber, of zoals hij het zelf zegt ‘’een autodebiel’’. Zijn Touareg R heeft dan ook een bijzonder verhaal. Het is een pre-faceliftversie die hier in Nederland nooit origineel geleverd is door Volkswagen. Zijn exemplaar komt oorspronkelijk uit Zweden. Door slim te importeren wist Martijn de daadwerkelijke aanschafwaarde voor zijn onderneming enorm te drukken tot ongeveer 50.000 euro. Omdat het een PHEV betreft met een relatief lage theoretische CO2-uitstoot, was de rest-BPM bij de douane bovendien lachwekkend laag. Ter vergelijking: voor een gloednieuwe gefacelifte Touareg R met exact dezelfde opties tik je in Nederland al gauw een ton aan.

Getunede specificaties

Hoewel de auto er voor de leek uitziet als een grote gezinsbak, is de 'R' natuurlijk wel het absolute topmodel. Onder de kap ligt een 3,0-liter V6 die is gekoppeld aan een elektromotor. Standaard levert die combinatie al een gezonde 462 pk, maar de Touareg van Martijn is inmiddels getuned naar 560 pk en 900 Nm koppel.

Dankzij de hybride-techniek rijdt hij bovendien dagelijks zo'n 40 kilometer volledig elektrisch naar de zaak, wat resulteert in een keurig gemiddeld verbruik van 1 op 14. Dat verbruik haalt hij niet als hij een EV tegenkomt: ‘’Als er een elektrische auto naast je staat bij het verkeerslicht, dan zit er gewoon weer een jochie van 18 achter het stuur. Dan moet je er toch even voorbij. Ik weet niet waarom, maar het moet’’, lacht Martijn.

Waarom een Touareg?

Ook al is Martijn een ‘’autodebiel’’, hij denkt ook na over zijn werk in de weg- en waterbouw. De belangrijkste reden voor de aanschaf van de Touareg R is zijn ingetogen imago. Martijn keek aanvankelijk serieus naar een BMW X5 en overwoog zelfs even een Porsche Cayenne, die als hybride qua prijs amper verschilt. Toch haakte hij af op de reacties van de buitenwacht.

"Als ik hiermee naar een klant rijd, dan vinden ze er wat minder van dan dat je met een X5 of een Q8 rijdt. Het is iets ingetogener. Sommige mensen denken gewoon dat het een Tiguan is, of een wat grotere Tiguan. Nou, laat ze vooral die gedachte’’, vertelt de VW-rijder.

Waarom een SUV?

Voordat de Touareg in beeld kwam, oriënteerde Martijn zich eerst op een Audi S6 en testte hij een Audi A6 55 TFSI. Hoewel die auto's heerlijk reden, waren ze een stuk minder sportief en juist veel comfortabeler dan hij had verwacht.

Zijn conclusie was helder: als een auto toch vooral comfortabel is, dan kun je net zo goed voor een hoge zit en de praktische voordelen van een SUV gaan. Bovendien bleek uit navraag in de showroom dat veel rijders die de overstap maken van een hoge SUV naar een lage stationwagon, daar binnen een jaar weer spijt van krijgen. Dat risico wilde hij niet lopen.

Het nadeel van een Touareg R rijden

Juist omdat er zo ontzettend weinig Touareg R'en rondrijden, is de aftermarket voor upgrades nagenoeg onbestaand. Martijn had graag een carbon air-intake of een dikker remmensysteem gewild, maar tuningbedrijven ontwikkelen simpelweg niets specifiek voor deze auto. Hoewel veel onderdelen van een Porsche Cayenne of Audi Q8 technisch zouden moeten passen, gokt hij er vanwege de hoge kosten liever niet op.

Ook het interieur kent één klein minpuntje: de enorme hoeveelheid krasgevoelig pianolak, wat in zijn werk in de wegenbouw niet altijd even praktisch is. Desondanks is de conclusie helder: de Volkswagen Touareg R biedt het beste van twee werelden voor Martijn. Het is een comfortabele vermogensbeul waarmee je zonder schuldgevoel of jaloerse blikken bij elke zakelijke afspraak kunt aankomen.

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