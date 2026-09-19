Leesvoer: William zocht een Audi R8, kwam thuis met een RS4-beursauto

Een Audi RS4 B8 met 42.000 kilometer op de teller is op zichzelf al interessant. Het exemplaar van William heeft daar nog een verhaal bovenop.

Deze Misano-rode RS4 Avant werd door Audi gebruikt als showauto op de Autosalon van Genève in 2015. De samenstelling was bedoeld om te laten zien wat er met Audi Exclusive mogelijk was. Inmiddels staat de auto bij William voor de deur en mag Martijn ermee op pad in een Mijn Auto-video.

Een RS4 die je niet uit de prijslijst kon samenstellen

Voor Genève werd de RS4 uitgevoerd in Misano Red Pearl Effect en voorzien van een bijzonder Audi Exclusive-interieur. Vooral binnenin wordt duidelijk hoe ver Audi ging. De RS-kuipstoelen zijn bekleed met wit leder, een kleur die destijds niet als normale configuratie voor deze stoelen beschikbaar was. Hetzelfde leer komt terug op de deurpanelen. De achterkanten van de kuipstoelen werden hoogglans zwart uitgevoerd, terwijl carbon werd gebruikt voor onder meer de middenconsole en sierlijsten. Ook het stuur en de keuzehendel kregen een speciale afwerking.











Zelfs aan details als de beglazing is te zien dat dit geen doorsnee dealerauto was. De gebruikelijke donker getinte achterruiten ontbreken. Op de beurs stond de RS4 bovendien op zwarte Rotor-velgen. Inmiddels zitten er 20-inch vijfspaaks Audi-wielen onder, die de rode koets een iets andere uitstraling geven.

Hoe kom je aan een RS4-beursauto?

Heeft William stiekem een vriendje bij Audi die hem aan deze auto kon helpen? Of kocht hij hem direct na het salon? Nee, het verliep eigenlijk heel simpel. “Ik was eigenlijk op zoek naar een Audi R8, maar met mijn lengte beperkt me dat natuurlijk in de keuze van auto’s. Toen zat ik wat te zoeken op Marktplaats en Gaspedaal en kwam ik dit bijzondere exemplaar tegen. Deze uitvoering en deze spec had meteen mijn aandacht. Zodoende ben ik gaan kijken en was ik eigenlijk al meteen verkocht’’, vertelt de eigenaar.

Het verleden van deze RS4

Bij de auto hoort een gedocumenteerde historie en William heeft zich ook tot Audi Tradition gewend om meer over het verleden van de RS4 te achterhalen. Daardoor weten we nu wat er met de stationwagon gebeurde na de beurs. Na zijn optreden in Genève kwam de auto terecht in een privécollectie. Dat verklaart meteen waarom er jarenlang nauwelijks kilometers werden gemaakt Bij een onderhoudsbeurt in juli 2016 stond slechts 148 kilometer op de teller. Een volgende beurt, in februari 2017, werd uitgevoerd bij 305 kilometer. Pas daarna begon de kilometerstand serieuzer op te lopen. In april 2025 stond de teller nog op iets meer dan 36.000 kilometer. Inmiddels heeft William er ongeveer 42.000 kilometer mee gereden.













Onderdelen worden een serieus onderwerp

Een RS4 B8 voelt nog behoorlijk modern, maar de oudste exemplaren zijn inmiddels veertien jaar oud. Daarmee verschuift het bezit langzaam van alleen onderhoud naar het bewaren van een toekomstige klassieker. William merkt dat bepaalde onderdelen lastiger verkrijgbaar worden. Dat speelt vooral bij specifieke RS-componenten en interieurdetails.

Ook achterstallig onderhoud is een steeds groter thema. Goedkope performance-auto's komen gedurende hun leven bij eigenaren terecht die de aanschafprijs nog kunnen betalen, maar de onderhoudskosten onderschatten. Bij een complexe RS4 kunnen uitgestelde werkzaamheden snel oplopen. Williams auto heeft wat dat betreft een voorsprong. De kilometerstand is laag en de historie is uitgebreid vastgelegd

Een 4,2-liter V8 die hongerig is naar 8.250 toeren

Door de bijzondere specificatie zou je bijna vergeten dat iedere RS4 B8 onderhuids al een vrij speciale auto is. Audi presenteerde deze generatie in 2012 en leverde hem uitsluitend als Avant. Onder de motorkap ligt een atmosferische 4,2-liter FSI V8, nauw verwant aan de motor uit de toenmalige RS5. Hij levert 450 pk bij 8.250 tpm en 430 Nm tussen 4.000 en 6.000 tpm. Daarmee sprint de stationwagon volgens Audi in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u. De begrenzer grijpt standaard in bij 250 km/u; met de juiste optie werd dat 280 km/u.

Het karakter van die motor is inmiddels bijna verdwenen uit nieuwe performance-auto's. De V8 moet toeren maken voordat hij echt wakker wordt. Een moderne RS4 met biturbo-V6 heeft veel eerder zijn maximale koppel beschikbaar, terwijl deze 4.2 FSI juist uitnodigt om door te trekken.

Akrapovic maakt het V8-lawaai af

Williams exemplaar is motorisch niet veranderd in een extreem vermogensproject. Onder de auto zit wel een Akrapovic-uitlaat. Die geeft de hoogtoerige V8 wat meer ruimte om zich te laten horen. Bij de B8 is dat eigenlijk voldoende. De aantrekkingskracht van de aandrijflijn zit voor een groot deel in de gasrespons, het oplopende toerental en het geluid. De 450 pk is naar hedendaagse maatstaven niet schokkend meer, maar op een openbare weg kom je er weinig mee tekort.

Daar komt bij dat de RS4 zijn prestaties behoorlijk gemakkelijk toegankelijk maakt. Vierwielaandrijving, een snel schakelende automaat en een stationwagonkoets zorgen ervoor dat je de auto ook gewoon voor een lange rit kunt pakken. Het was precies die combinatie die Audi bij de introductie benadrukte: een sportwagen voor dagelijks gebruik. Veertien jaar later is dat recept nog steeds overtuigend.

De B8 begint de klassiekerleeftijd te bereiken

De RS4 B8 zit inmiddels in een interessante fase. Hij is nieuw genoeg om zonder problemen mee op reis te gaan en oud genoeg om een aandrijflijn te bieden die Audi niet meer bouwt. Daar helpt het uiterlijk bij. De B8 is relatief ingetogen vormgegeven. De uitgebouwde wielkasten, grote luchtopeningen, twee ovale uitlaten en RS-details verraden wat het is, maar voor de leek blijft de basisvorm die van een A4 Avant. In Misano-rood is van ingetogenheid natuurlijk wat minder sprake.

William deelt de hobby met het hele gezin

Voor William staat de Audi-hobby niet los van zijn gezin. Zijn vrouw is eveneens autoliefhebber en ook zijn twee zoons groeien ermee op. Samen bezoeken ze evenementen, waaronder Wörthersee. De RS4 is daardoor ook daadwerkelijk onderdeel van de hobby in plaats van alleen een auto die thuis binnen staat.

William had bovendien al een RS4 toen de mogelijkheid voorbij kwam om dit exemplaar te kopen. Kennelijk was één dus niet voldoende. In de video vertelt hij over zijn ambitie om uiteindelijk verschillende generaties RS4 te verzamelen. Vooral de B5 en B7 ontbreken nog op zijn verlanglijstje. Mocht het ooit lukken om die erbij te zetten, dan heeft hij in ieder geval al een lastig te overtreffen B8 gevonden. Veel RS4's hebben 450 pk en quattro. Er zijn er aanzienlijk minder waarvan je kunt zeggen dat Audi ze zelf ooit meenam naar Genève om te laten zien hoe bijzonder een RS4 kon worden.

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