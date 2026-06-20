Leesvoer: Zo kun je je vrouw overtuigen van het kopen en tunen van een Audi RS5

De pre-facelift Audi RS5 (gebouwd van 2017 tot 2019) wordt door sommige puristen wel eens over het hoofd gezien. De reden? Zijn voorganger had die atmosferische, brullende V8. Deze B9 moet het doen met een door Porsche ontwikkelde 2.9-liter biturbo V6 die ook in de Panamera ligt. Minder cilinders, dus minder lol? Absoluut niet! Het bewijs is deze Stage 1-getunede Audi RS5 waar Martijn een ommetje in mocht rijden in een Mijn Auto-video .

Van 450 pk naar dik 540 pk











Standaard levert de RS5 al genoeg vermogen en is ie zelfs sneller naar de 100 km/u dan zijn voorganger. Toch mocht het voor Tim wel wat minder braaf. Hij liet de auto softwarematig en mechanisch aanpakken door 034 Motorsport. Tim legt uit wat er gedaan is en waarom: "Het is niet zomaar een off-the-shelf map waarbij ze de boost omhoog gooien en je het maar moet uitzoeken. De hele ECU is herschreven. Als de boel te heet wordt, schroeft het systeem de turbodruk automatisch terug om de motor te beschermen."

Het resultaat? De zescilinder produceert nu 514 Amerikaanse brake horsepower (bhp) op bij een testtemperatuur van 25 graden. Omdat Martijn en Tim de opnemen bij een frisse 5 graden in Nederland, schat Tim het werkelijke vermogen dankzij op zo'n 540 pk en een rammende 750 Nm aan koppel.

Hogere toeren!

Ook het toerental is aangepakt: de toerenbegrenzer is verlegd van 6.500 naar 7.200 tpm. Gecombineerd met een open inlaat van CTS en het feit dat de middelste dempers zijn verwijderd, zorgt dit voor een heerlijk symfonisch V6-geluid. Een grappig detail: de uitlaatkleppen staan permanent open. Niet omdat Tim dat zo geprogrammeerd heeft, maar omdat de vorige eigenaar de stekkers er zo lang uit had getrokken dat de kleppen simpelweg zijn vastgeroest.









Waarom een RS5 financieel de 'slimmere' keuze is

Aanvankelijk zocht Tim naar een Audi S5, puur vanwege het budget. Maar na wat rekenwerk kwam hij tot een opvallende conclusie die hij thuis bij zijn partner ook perfect wist te verantwoorden. ‘’Ik was op zoek naar een S5, ook qua budget. Ik ging toen nadenken; oké, een S5, maar die wil ik natuurlijk ook tunen. Wat zou ik ervoor terugkrijgen als ik hem verkoop?’’

Tim komt erachter dat er niet veel vraag is naar de S5 en nog minder naar een getuned exemplaar. ‘’Dat geld krijg je niet meer terug en voor 10.000 euro meer had je een RS5. Een RS5 is echt wel waardevaster dan een S5, dus eigenlijk financieel en technisch gezien was dit de betere optie’’, zegt Tim. Bovendien is de auto volgens Tim verrassend bruikbaar als daily: op de lange afstand haalt hij met gemak 1 op 16 à 1 op 17.

Waarom je leven beter wordt met een RS5 of andere dikke auto

Hierna volgt het onvermijdelijke moment: de uitleg naar je wederhelft. ‘’Ik moest natuurlijk ook even uitleggen waarom ik deze auto precies nodig had. Maar mijn vriendin vindt het helemaal prima’’, vertelt Tim. Daarnaast heeft hij nog een leuk argument om een toffe auto te kopen. ‘’Niks goeds gebeurt als je in een saaie auto rijdt. Ik reed laatst naast een Porsche 911, dus we gingen even wat spelen. Je zal hem maar tegenkomen bij het tankstation en het blijkt een CEO te zijn van een bedrijf dat je interessant vindt. Dan val je in ieder geval meer op.’’ Of zoals Martijn mooi samenvat: ‘’Autotuning als sollicitatieopener vind ik een goed argument.’’