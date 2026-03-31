Legendarische fabrikant van raceauto’s bouwt voor het eerst een straatauto!

Er zijn weinig merken die kunnen bogen op zo’n lange racehistorie als Lola. Zoals een Britse autofabrikant betaamt gingen ze in 2012 failliet, maar inmiddels is Lola weer nieuw leven ingeblazen. Ze presteren vandaag een epische straatauto.

We zullen even in sneltreinvaart de geschiedenis van Lola behandelen. Deze Britse constructeur werd in 1958 opgericht en maakte in 1962 hun debuut in de Formule 1. Daar zijn ze tot 1997 actief geweest, zij het met diverse hiaten. Intussen hebben ze ook nog deelgenomen aan tal van andere raceklasses, zoals IndyCar, Can-Am en Le Mans. Zo is Lola decennialang een vaste waarde geweest in de autosport en hebben ze meer dan 500 kampioenschappen op hun naam geschreven.

Lola heeft het 54 jaar volgehouden, maar in 2012 gingen ze dan toch op de fles. Toch is Lola nu weer uit de dood herrezen. De Brit Till Bechtolsheimer heeft de merknaam en de complete inboedel (inclusief windtunnel) in 2021 opgekocht. Inmiddels is Lola alweer actief in de racerij: in samenwerking met Yamaha hebben ze een Formule E-team.

Lola T70

Wat we echter veel interessanter vinden dan het Formule E-team is de auto die ze vandaag onthuld hebben. Deze lijkt regelrecht uit de jaren ’60 te komen, maar is gloednieuw. Het is in feite een replica c.q. restomod van de Lola T70, een prachtige Can-Am-racer uit 1965.

Lola biedt twee varianten aan: de T70S en de T70S GT. Vooral die laatste is bijzonder, want die is dus straatlegaal. Je kunt dus gewoon een jaren ’60 racer bestellen voor de straat, hoe cool is dat? Van de oorspronkelijke fabrikant nota bene. Al zijn daar natuurlijk wat kanttekeningen bij te plaatsen.

De basis voor de Lola T70S wordt gevormd door een aluminium monocoque. Voor de carrosserie heeft Lola een geheel nieuw materiaal ontwikkeld, genaamd LNCS (Lola Natural Composite System). Dit is een composiet van plantaardige vezels en basaltvezels. De auto is dus hartstikke duurzaam en biologisch. Dat zijn labels die we op alle mogelijke producten voorbij zien komen, maar voor een klassieker is dit nieuw. We zouden bijna denken dat het een vroege 1 april-grap is, maar deze auto bestaat echt. Het eerste exemplaar is al gebouwd.

Amerikaanse V8

De motor is iets minder milieuvriendelijk, want dat is gewoon een Chevrolet V8. In de T70S is dat een 5,0 liter blok, dat 537 pk levert. De T70S GT – de straatversie – heeft een 6,2 liter V8, die goed is voor 507 pk. Dit is allemaal volledig historisch verantwoord, want de Lola T70’s van vroeger hadden doorgaans ook Amerikaanse V8’s.

Ondanks de technische vernieuwingen is het uiterlijk nog volledig old school. Oftewel: het is een bloedmooie auto. Helaas hangt er hoogstwaarschijnlijk een gepeperd prijskaartje aan. Er is nog geen prijs gecommuniceerd, maar reken op zeven cijfers voor de komma.