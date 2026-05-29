Ultieme liefhebbersauto is terug: V8, handbak en lichtgewicht!

AC Cars is terug. En hoe! Na de aankondiging van de lekkere Cobra GT Roadster en de extra dikke GT SuperSport is het nu tijd voor een Cobra met vast dak. Maak kennis met de AC Cobra GT Coupe die nu in productie gaat!

De nieuwe Coupé staat op AC’s eigen, gloednieuwe Cobra GT-platform en deelt ongeveer 75% van zijn techniek met de eerder gepresenteerde GT Roadster. Onder de carbon koets schuilt een hypermodern spaceframe-chassis van aluminium dat onder hoge druk door een mal is geperst. Dankzij dit hardcore materiaalgebruik weegt de brute Brit minder dan 1.600 kilo.









V8 met óf zonder supercharger maakt veel verschil

Onder de motorkap ligt een oude bekende voor de Cobra: een 5.0-liter V8 ‘Coyote’-motor van Ford. Wie houdt van het klassieke, lineaire karakter van een atmosferische motor, krijgt de beschikking over 456 pk en 555 Nm aan koppel. Is dat wat te tam? Dan schroeft AC Cars er met alle liefde een supercharger op. Het vermogen stijgt dan naar een angstaanjagende 730 pk en 820 Nm aan koppel!

Het mooiste van dit alles? Beide motorvarianten zijn standaard te koppelen aan een zestraps handbak. Mocht je liever lui dan moe achter het stuur zitten, dan is een tientraps automaat optioneel leverbaar.

Wat mag dat kosten?

De prijzen voor de atmosferische versie beginnen bij zo’n 270.000 euro exclusief belastingen. Wil je die angstaanjagende variant met de supercharger op je oprit hebben staan? Dan mag je minimaal 295.000 euro meenemen naar de dealer. Tegen de tijd dat je er een Nederlands kenteken op hebt geschroefd — inclusief de BTW en een ongetwijfeld gigantische BPM-boete — ben je dus nog een flinke klap extra geld kwijt. Mocht je de bankrekening hebben om er eentje te bestellen, dan moet je bovendien nog even geduld hebben: de allereerste exemplaren rollen pas in 2028 van de band.