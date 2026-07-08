Gelekt: Lego brengt iconische Jaguar E-Type uit

Volgens Enzo Ferrari was het de mooiste auto ooit gemaakt, en vanaf deze zomer kun je hem zelf in de huiskamer parkeren. Via een Poolse verkoper weten we alles over de LEGO Icons 11381 Jaguar E-Type. De set belooft een zeer gedetailleerd eerbetoon te worden die ook nog eens heel erg lijkt op de legendarische Britse roadster.

Klassieker in BRG









Het vloeiende, wulpse lijnenspel van de E-Type is ondanks de hoekige vorm van de stenen erg goed overgebracht. De langgerekte motorkap, ronde koplampen, subtiele spaakwielen en chromen bumpers: het zit er allemaal op. Extra tof: de opvouwbare soft-top is daadwerkelijk inklapbaar, waardoor je de wagen naar wens als dichte coupé of als open roadster kunt tentoonstellen. Met 1.673 stenen en een lengte van 37 centimeter valt de set in dezelfde schaal als eerdere klappers zoals de Porsche 911 G-model .

Onder de lange motorkap gaan de details verder. De kap scharniert net als bij de echte auto) naar voren toe open. Daaronder schuilt een gedetailleerde replica van de zes-in-lijn motor. De deuren kunnen open en geven toegang tot een interieur met een klassiek vormgegeven dashboard, een versnellingspook en een stuurwiel dat is voorzien van het officiële Jaguar-logo. Natuurlijk is de besturing functioneel.

De 'geheime' gereedschapskist

Een van de leukste details vind je achterin. Met een druk op de knop open je de kofferbak. Daar kun je een vijfdelige gereedschapsset in verwerken met een steeksleutel, ringsleutel, moersleutel, verstelbare schroevendraaier en hamer. Dit soort extraatjes maakt zo’n Lego-set toch net wat leuker, toch?

Schappelijke prijs Jaguar E-Type van Lego!

De LEGO Icons Jaguar E-Type is vanaf 1 augustus te bestellen in Nederland en België. Je gaat er dan iets meer voor betalen dan voorgaande Icons-autosets. De Jaguar E-Type van Lego kost 139,99 euro. Voor de beeldvorming: de Shelby Cobra (149,99 euro), 911 G-model (169,99 euro) en Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole (179,99 euro) zijn allemaal duurder. Alleen de Ford Model-T kost minder (129,99 euro).

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover