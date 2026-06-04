LEGO komt met nieuwe sets voor F1-gekkies

Je weet dat Formule 1 populair is geworden als zelfs de merchandise inmiddels bijna net zo hard gaat als de auto's zelf. Gelukkig hoef je voor deze nieuwste McLaren-aankopen geen sponsorcontract of miljoenenbudget te hebben. LEGO komt namelijk gewoon met bouwbare replica's van de helmen van Lando Norris en Oscar Piastri.

Een stukje Monaco voor thuis

De nieuwe LEGO-helmen verschijnen ter ere van een bijzondere mijlpaal voor McLaren. Het team viert namelijk zijn duizendste Grand Prix-weekend in de Formule 1 en doet dat met speciale helmdesigns voor Lando Norris en Oscar Piastri tijdens het raceweekend in Monaco.

Diezelfde ontwerpen zijn nu vereeuwigd in LEGO-vorm. Beide modellen bestaan uit 793 steentjes en zijn ongeveer 18 centimeter hoog. Helaas niet groot genoeg om daadwerkelijk te dragen maar wel precies groot genoeg om prominent op een plank te zetten en vervolgens tegen je vrienden te zeggen: "Oh, die? Die heb ik zelf gebouwd."





Norris of Piastri?

De helm van Oscar Piastri combineert de bekende McLaren-papayakleur met blauwe accenten die verwijzen naar zijn persoonlijke design. De uitvoering van Lando Norris doet daar nog een schepje bovenop met zijn herkenbare fluoriserend gele details, LN-logo en racenummer.

Beide modellen worden geleverd met een displaystandaard, een naamplaatje met handtekening en een minifiguur van de coureur in kwestie. Opvallend genoeg dragen Norris en Piastri geen raceoverall, maar een casual outfit. LEGO heeft blijkbaar besloten dat zelfs Formule 1-coureurs af en toe een vrije dag verdienen.

Goedkoper dan een McLaren

De sets staan op veel websites te koop voor 89,99 euro, en dat is niet heel goedkoop, maar nog steeds goedkoper dan een McLaren. Gelukkig heb ik voor jullie even snel google aangeslingerd en vond ik ze al gauw op Proshop.nl voor iets meer dan 73 euro.

Dit is natuurlijk wel precies het soort LEGO-set waar volwassen autoliefhebbers gevoelig voor zijn. Je koopt hem zogenaamd voor de verzameling, zet hem netjes op je bureau en vertelt jezelf dat het geen speelgoed is.

Totdat je drie uur later alsnog met een LEGO-minifiguur van Lando Norris door de woonkamer loopt.