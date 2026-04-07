Lekker dan: politie vindt gestolen auto terug, vertelt eigenaar niks

Dat moet een mooie pluim zijn voor je als politiedienst, een gestolen auto binnen een dag weer terugvinden. De ideale situatie voor de eigenaar, want het levert het minste gedoe op. Oh ja, die eigenaar. Die hadden we het misschien ook even moeten vertellen...

Een opmerkelijk verhaal bereikt ons. Ene Sharon Crane, de eigenaresse van een Hyundai Sonata uit Detroit is het slachtoffer van diefstal in september 2025, want haar zilvergrijze sedan is ineens verdwenen van de oprit. Camerabeelden bevestigen dat iemand inbreekt, de auto aan de praat krijgt (want Hyundai/Kia kampte met een diefstalprobleem) en er zo mee weg rijdt. Crane doet precies wat je dan moet doen: de politie bellen. Die kwam langs, stelde een rapport op en ging ermee aan de slag. Helaas is er lang niet altijd garantie dat de politie ook maar iets kan doen.

Verzekering betaalt uit

Hetgeen gebeurde in dit geval. Crane belt een maand later, of ze de Hyundai al gevonden hebben. "Neen", luidt het antwoord. Het is dus inmiddels half oktober 2025 en het feit dat de politie ook niet verder komt betekent dat het bij de verzekering neergelegd wordt. Die betalen Crane de dagwaarde van de Hyundai, zo'n 9.000 dollar, om de auto 'total loss' te verklaren. Tsja. Het is natuurlijk stikvervelend, maar met een stapel geld terug heb je in ieder geval een doekje voor het bloeden.

Al 6 maanden teruggevonden

Een half jaar later, recentelijk dus, krijgt Crane ineens de politie aan de lijn. "We hebben je Hyundai gevonden!" Dat is natuurlijk de beste oplossing om alles weer terug naar normaal te krijgen. Wanneer Crane het rapport mag inzien, valt echter wat op. De auto is gestolen op 14 september en teruggevonden op... 14 september. Ja, de politie heeft de auto dezelfde dag nog aangetroffen, teruggekregen en naar het depot gestuurd. Normaliter zou dat direct gecommuniceerd worden met de eigenaar, maar dat is niet gebeurd. De auto staat nog steeds bij het depot, met alle spullen van Crane nog aan boord. Beter laat dan nooit, toch?

Nou ja, eigenlijk niet. Omdat de dagwaarde van de gestolen Hyundai al uitgekeerd is aan de eigenaresse, is de officiële eigenaar van de auto nu de verzekering. Omdat het allemaal lopende bandwerk is, behandelen die de auto volgens de normale procedures. Dat betekent: hij wordt nu 'zoals 'ie is' aangeboden ter veiling. Crane kan dus haar Sonata enkel weer terugkrijgen als ze, zonder voorrang, meebiedt met alle andere gegadigden. Om je eigen auto terug te krijgen. Lekker dan.

Foutje, bedankt

Deze uitzonderlijke situatie zorgde ervoor dat Crane in de pen klom om WXYZ te contacteren, die het verhaal dan ook delen. Zij hebben inmiddels ook contact gehad met de politie van Detroit, die de verantwoordelijkheid nemen voor deze fout. Wat er precies mis ging wordt nog onderzocht, maar het politiebureau is erop gebrand dat de situatie opgelost wordt door henzelf, financieel gezien.