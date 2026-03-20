Lekker open dieselen voor een prikkie

Haal je cassettebandjes van zolder, leeg je spaarpot en rij heerlijk open deze lente en zomer!

Morgen, 21 maart, begint officieel de lente! Volgende week gaat de zomertijd weer in, dus het is tijd om de zomer in je bol te krijgen! Tijd dus voor een cabriolet. En we hebben er eentje voor je gevonden voor een prikkie. Een Volkswagen New Beetle Cabriolet. Een fijne retro auto en onder de motorkap een heuse 1.9 TDI! De auto houdt het al 389.472 kilometer vol, dus een zomer vol plezier voor jou moet er nog wel inzitten. Of hij na de zomer ook nog door de APK komt die voor half oktober op de planning staat is van latere zorg.

Open dakkie voor een prikkie

Dat hoeft helemaal niet "duur te kosten". Want punt één, wie koopt er nu nog een diesel en punt twee wie durft de kilometerstand aan? Nou benadrukt de verkoper in de advertentie dat de auto goed rijdt en goed schakelt. Nou dat lijkt ons info genoeg toch? Het interieur heeft wel wat aandacht nodig volgens de advertentie, daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn.

De auto is uit 2003 en dat betekent nog een lekker ouderwetse cassettespeler, maar er is ook een CD-wisselaar aanwezig. Rij je met het elektrisch bedienbare stoffen dak dicht omdat je het te warm vindt, dan is er airco aan boord en warmtewerend getint glas. Oké de auto is wat gedateerd, SkyRadio zit er nog op 100.7 FM, maar voor slechts 1.499 euro is ie van jou. Er zit zelfs nog wat diesel in de tank, wat tegenwoordig ook al goud waard is.

Inclusief trekhaak!

Je moet even door de beschadigingen op het dashboard heen kijken (heeft iemand daar met een staalspons op zitten poetsen?), maar dan heb je er een prima zomertoerwagen aan. De verkoper belooft een verbruik van 1 op 21,7 op de snelweg, al moet je dan niet de topsnelheid van 177 kilometer per uur gaan rijden.

Overigens kun je er ook gewoon nog een caravan of vouwwagen achterhangen deze zomer. Maximaal 1.000 kilogram aan geremd trekgewicht kun je dan meesleuren naar de Kroatische of Spaanse kust, waar de diesel nog enigszins te betalen is. Durf jij het aan? Bekijk dan zelf ook nog even de advertentie op Marktplaats!