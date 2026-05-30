Lekkere Porsche 911 Turbo Shooting Brake gaat in productie!

De 911 is veel goeds, maar om te zeggen dat je er makkelijk met een gezin van vijf personen naar de Costa Brava rijdt? Nee. Gelukkig zijn er altijd oplossingen voor dit soort belangrijke problemen. Maak kennis met de Indecent 911 Shooting Brake.

Hij komt er echt!

Je kunt de Poolse tuner Indecent kennen van hun Dakar-achtige creaties en Slantnose-conversies op basis van de 997. Indecent besloot een balletje op te gooien op social media. Ze deelden een aantal computertekeningen van een 911 met een verlengde daklijn en vroegen erbij of er interesse was voor een échte 911 shooting brake. Dat was er en dus is het project uitgegroeid van geinig ontwerp naar tenminste één productieauto! Een soort M3 Touring 24H-verhaal 2.0.

Het resultaat van de transformatie laat zich het best omschrijven als een soort gekrompen, maar wel fijn getunede Panamera Sport Turismo. De achterzijde krijgt bredere wielkasten, een dubbele achterspoiler en een op maat gemaakte achterklep. En natuurlijk: een ander silhouet. De nieuwe vorm ziet er tof uit, maar brengt wel een probleem met zich mee. De motor van een 911 ligt immers al sinds 1963 helemaal achterin. Omdat de standaard motorkap met zijn cruciale koelsleuven moet wijken voor de nieuwe, doorgetrokken achterklep, moet het team van Indecent een compleet nieuw koelsysteem ontwerpen.

Alleen voor de dikste 911’jes

De 'stationwagen'-conversie wordt door Indecent uitsluitend aangeboden als een extreme upgrade bovenop hun bestaande widebody-pakketten voor de 991-generatie (zowel de 991.1 als de 991.2). De basis moet verplicht een absolute krachtpatser zijn: de kit is louter compatibel met de 911 Turbo, Turbo S en de angstaanjagende GT2 RS.

Het eerste exemplaar dat nu in de steigers staat, gebruikt een 991.2 Turbo als donorauto. Dit betekent dat de gezinsauto in de basis al over een 3,8-liter biturbo achtcilinder (flat-six) beschikt die goed is voor 540 pk.

Wat kost dat?

Indecent trekt een heel jaar uit voor de productie van het eerste prototype. Het doel is om de rijdende creatie in de zomer van 2027 officieel aan de wereld te tonen tijdens het prestigieuze Goodwood Festival of Speed. De bouwtijd voor opvolgende klantauto's bedraagt een maand of vier, maar het prijskaartje is astronomisch. De conversie kost je naar schatting 350.000 Amerikaanse dollar (300.195 euro). En ja, dat is exclusief de aanschaf van de 991 Turbo- of GT2 RS-donorauto die je zelf moet aanleveren. Maar ach: je moet wat over hebben om een 911 Shooting Brake te kunnen bezitten toch?

