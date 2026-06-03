Lelijkste Bentley van Marktplaats is niet eens de goedkoopste

Een Bentley Continental GT verpesten is nog niet zo eenvoudig. Het origineel is immers een van de meest geslaagde GT's van deze eeuw. Uiteraard is er toch iemand die dit voor elkaar heeft gekregen. Op Marktplaats kwamen we namelijk een exemplaar tegen dat door het Japanse WALD International van een compleet nieuwe, aparte, uitstraling is voorzien.

Een Bentley voor mensen die een Bentley te subtiel vinden

De eerste generatie Continental GT is inmiddels een bekende verschijning. Met zijn dikke 6,0-liter W12, vierwielaandrijving en tijdloze lijnen wist Bentley een comfortabele continentenvreter neer te zetten die ook nog eens verrassend snel was.

Maar zoals we heel vaak zien is er iemand die er nog even zijn plasje over moet doen. In dit geval was dat WALD International. Deze Japanse tuner heeft de Bentley voorzien van een complete bodykit. Dat betekent een agressieve voorbumper, extra spoilers, enorme 22-inch velgen en voldoende visuele aanpassingen om de gemiddelde Bentley-purist aan het janken te krijgen.

Mooi is natuurlijk anders, maar ik moet wel zeggen dat het geen halfbakken project lijkt. De auto oogt verzorgd, de lak verkeert volgens de verkoper in uitstekende staat en het brushed metal-interieur zorgt voor een bijzondere sfeer aan boord. Japanners vinden dit soort tuning nou eenmaal gaaf. Of het in Nederland past, dat is een ander verhaal.









Onder de motorkap gewoon indrukwekkend

Gelukkig is niet alle aandacht naar de buitenkant gegaan. Onder de kap ligt nog altijd de bekende 6,0-liter W12 met twee turbo's. Goed voor 561 pk en een topsnelheid van 323 km/u. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 4,8 seconden, wat voor een coupé van bijna 2.400 kilo nog altijd indrukwekkend is.

Daarnaast lijkt het onderhoud keurig op orde. De Bentley is volgens de advertentie altijd onderhouden door specialisten en kreeg recent nog groot onderhoud ter waarde van 8.800 euro. Daarbij werden onder meer diverse pakkingen, sensoren, vacuümleidingen en bougies vervangen. Ook het verouderde infotainmentsysteem werd aangepakt. Er is nu een modern Android-systeem aanwezig met Apple CarPlay, Bluetooth en navigatie. Handig, want de originele software is net zo antiek als Windows XP.





Misschien nog interessant

Omdat het hier blijkbaar om een btw-auto gaat met een volgens de verkoper genoemde fiscale taxatiewaarde van slechts 22.000 euro, kan deze Bentley voor zakelijke rijders interessant zijn als youngtimer. De oorspronkelijke nieuwprijs bedroeg namelijk ruim 229.000 euro.

Voor een vraagprijs waar je tegenwoordig ook een redelijk aangeklede Duitse middenklasser voor koopt, rijd je dus een W12-Bentley met een interieur vol leer, stoelverwarming, cruise control en meer vermogen dan de meeste sportwagens op de Nederlandse wegen. Daar moeten we wel even bij zeggen dat het onderhoud natuurlijk niet mis is. Meer info daarover kan je hier vinden.

Mocht je de auto gewoon graag willen kopen, dan kost 'ie je 47.950 euro. En dat is best flink voor een tweedehands Continental GT. Daarnaast blijft natuurlijk ook de vraag of je elke ochtend naar deze WALD-bodykit wilt kijken. Maar smaak is persoonlijk. Gelukkig maar.

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