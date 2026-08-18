Lelijkste Enzo af fabriek gaat waarschijnlijk bizar veel geld opbrengen

Tegenwoordig is het bijna bijzonder als je Ferrari níét Tailor Made is, maar ten tijde van de Enzo was dat nog anders. Bijna alle exemplaren verlieten de fabriek in rood, geel of zwart. Zo niet dit exemplaar.

Het lijkt misschien een prototype, maar nee, dit is de enige Ferrari Enzo die is geleverd in de kleur Matte Nero Opaco. Oftewel: ordinair matzwart. Inmiddels zijn de meeste auto’s die we matzwart noemen eigenlijk satin en zit er nog een beetje gloed in, maar dit is echt krijtbordzwart. Dat was 20 jaar geleden héél even cool en daarna niet meer.

Brunei

Het zal je niet verbazen als je hoort wie deze Ferrari zo samengesteld heeft: een lid van de koninklijke familie van Brunei. De sultan en zijn familieleden staan nu niet direct bekend om hun goede smaak qua kleuren. Maar het had nog een stuk erger gekund: voor hetzelfde geld was deze auto uitgevoerd met een geel-rood interieur.















Deze auto is overigens niet afgeleverd in Brunei, maar in Londen. Daar is de auto een paar keer in het wild verschenen, alvorens de auto richting Zuidoost-Azië verdween. Meer dan een paar ritjes door het centrum van Londen zijn er niet mee gemaakt, want er staat nog maar 5.763 kilometer op de teller.

Het lijkt erop dat er in Azië niet echt omgekeken is naar de auto, zoals het geval is bij wel meer Brunei-auto’s. Toen de Enzo in 2022 weer terugkeerde naar Europa, moest er namelijk €110.000 tegenaan gesmeten worden om ‘m weer netjes te krijgen. Het Italiaanse Carrozzeria Zanasi heeft de auto compleet overgespoten (in de originele kleur) en de koplampen, achterlichten, achterruit en de beruchte sticky buttons vervangen.

Bizarre bedragen

Deze auto werd in 2022 al eens geveild, maar helaas was dat een gesloten veiling. We weten dus niet wat de auto destijds heeft opgebracht. We weten wél dat de eigenaar waarschijnlijk dikke winst gaat maken. De prijzen zijn namelijk compleet door het dak gegaan de laatste tijd. Dat werd afgelopen weekend weer duidelijk in Monterey. Daar zijn drie exemplaren geveild voor bizarre bedragen van € 8,1 tot € 10,5 (!) miljoen. Dan is € 110.000 natuurlijk een lachertje.

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