Waarom de F1-race dit weekend op zaterdag is

Na een weekje vrijaf mogen de Formule 1-coureurs weer in de krappe cockpits kruipen van hun hybride machines. Dit weekend staat de GP van Azerbeidzjan in Bakoe op de planning. Voor deze race is het gebruikelijke schema met één dag vervroegd.

Het Grand Prix-weekend in Bakoe begint daarom niet op vrijdag, maar op donderdag 24 september. Het is géén sprintweekend waardoor de derde vrije training en kwalificatie plaatsvindt op vrijdag en de race is op zaterdag de 26e. Voor de volledigheid is hier het tijdschema.

Dag Sessie Tijd Donderdag 24-9 Vrije training 1 10:30 - 11:30 Donderdag 24-9 Vrije training 2 14:00 - 15:00 Vrijdag 25-9 Vrije training 3 10:30 - 11:30 Vrijdag 25-9 Kwalificatie 14:00 - 15:00 Zaterdag 26-9 Race 13:00

Waarom is de F1-race op zaterdag?

Geen zorgen: dit is niet een of ander nieuw experiment van de F1. De organisator van de race heeft het zo aangevraagd. Dat heeft met de datum van komende zondag te maken, 27 september. Op die dag in 2020 begon Azerbeidzjan aan de Tweede Karabach-oorlog met Armenië. Na 44 dagen strijd pakte Azerbeidzjan flink wat territoriale winst, maar verloor ook een boel soldaten. De gesneuvelden worden jaarlijks op de 27e herdacht. Op deze nationale herdenkingsdag wil de organisatie liever geen F1-auto’s door het centrum van Baku zien scheuren.