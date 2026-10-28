Let op: in dit vakantieland mag je vanaf dit weekend niet op zomerbanden rijden

In Nederland mag je het hele jaar op zomerbanden rijden. Bij de buren in Duitsland mag dat niet bij ‘winterse weersomstandigheden’. In Frankrijk hebben ze nog een andere regel: vanaf 1 november moet iedereen zijn overgestapt.

Wie tussen 1 november en 31 maart door verschillende gebieden in Frankrijk rijdt, mag niet op zomerbanden rijden. Elke winter geldt er in Frankrijk de zogeheten Loi Montagne. Deze regelgeving is van kracht in 48 Franse departementen in bergachtige regio's. Hier vind je alle departementen. Ze liggen in de volgende grote berggebieden: de Alpen, Pyreneeën, Centraal Massief, Jura, Corsica en de Vogezen. In de rest van Frankrijk is het gebruik van winterbanden niet verplicht, maar wordt tijdens winterse omstandigheden het gebruik van winterbanden wel aangeraden. Iedere gemeente waar de regel geldt heeft het onderstaande verkeersbord bij de in- en uitgang staan.

Wat zijn de goede banden?

Alleen zogenoemde 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake)-winterbanden zijn toegestaan. Je herkent ze aan de markering met een berg met een sneeuwvlokje, het zogenaamde alpine-symbool. Er bestaan ook all-seasonbanden met deze markering. Die mag je ook gebruiken mits ze een profieldikte van 3,5 millimeter hebben. Oude M+S-banden zonder 3PMSF worden niet meer als volwaardige winteruitrusting gezien.

Heb of wil je geen winter-/all-seasonbanden? Dan moet je minimaal een set sneeuwkettingen of textielen sneeuwsokken in de kofferbak hebben liggen die op de aangedreven wielen gemonteerd kunnen worden.

De boete voor geen winterbanden

Al sinds de invoering van de wet roept de Franse overheid dat er een boete van 135 euro klaarstaat voor automobilisten die zonder de juiste uitrusting het berggebied in rijden. Toch hoef je ook dit winterseizoen niet direct te vrezen voor een lege portemonnee door een controle. De reden: de wetgeving is nog niet afgerond. Zolang dat besluit er niet is, mogen de agenten geen bonnen hiervoor uitschrijven.

Toch is het aan te raden om op het beste schoeisel voor je auto naar de Franse berggebieden te gaan. Mocht je zonder winteruitrusting op een besneeuwde helling stilvallen en de pas of toegangsweg naar het skidorp blokkeren, dan kan de politie je wel beboeten voor het hinderen van het verkeer. Daarnaast kan de verzekering heel moeilijk gaan doen als je bij een aanrijding betrokken raakt met ongeschikte banden. En daar is het ook gewoon veiliger.

Bron: France.fr

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover