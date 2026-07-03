Ring Utrecht toneel voor klimaatplakkers

Morgen is het weer zover! Het rapaille gaat weer op de snelweg zitten. Waar voorheen de A12 bij Den Haag favoriet was, is momenteel de Ring rondom Utrecht in de mode.

We kondigden het al ruim op tijd aan, maar we zijn de beroerdste niet, dus we herinneren jullie graag vandaag aan de planning voor morgen. Dan staat er namelijk wederom een snelwegblokkade op de planning. De activisten van Extinction Rebellion hebben namelijk aangekondigd morgen, in samenwerking met Utrecht4Palestina om 12.00 uur de Ring Utrecht te gaan blokkeren.

Deze actie wordt uit volle overtuiging georganiseerd door beide partijen om de volgende reden, zo verklaren ze zelf:

“In Palestina, in het Mondiale Zuiden én in Nederland zijn fossiele subsidies verantwoordelijk voor de verwoesting van mensenlevens.”

Dat u dat weet als u in de file staat morgen rondom Utrecht...

VERBOTEN!

Uiteraard is de Gemeente Utrecht niet superblij met de aangekondigde actie. Op hun eigen website staat heeft de gemeente dan ook een pagina ingericht om te waarschuwen dat het betreden en blokkeren van de snelweg verboden is. No shit Sherlock. Dit soort acties brengen risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten (die noemen ze eerst) en ANDERE weggebruikers. Op zich al bijzonder dat hiermee de demonstranten dus worden geschaard onder de weggebruikers. Al klopt dat letterlijk natuurlijk wel als ze eenmaal vastgeplakt zitten op het asfalt.

Ook burgemeester Sharon Dijksma roept op dat je niet de snelweg op moet gaan en dat je risico loopt op vervolging. Nou, dan zullen ze het nu wel uit hun hoofd laten denken wij. Goed gedaan. En die vervolging lijkt ons geen heel groot risico overigens. Een enkeltje Domplein in de bus en dan gewoon weer lekker naar huis.

Kortom. Wij verwachten veel hinder morgen op de Ring Utrecht en het lijkt ons heerlijk dat als we stoppen met fossiele subsidies het dan vrede wordt in de Gazastrook. Vrede op aarde zijn wij sowieso voor. Of deze directe koppeling helemaal klopt vinden we wat lastig te volgen, maar wij leven gelukkig wél in een vrij land. We blijven zelf morgen even weg uit Utrecht.

Hopelijk wordt dit niet de opmaat voor een hete zomer op de wegen. Want als XR ongestraft op de snelweg kan gaan zitten, staat het straks ook weer vol met boeren en buitenlui. Laat ons toch alsjeblieft eens gewoon over de snelweg RIJDEN... We staan er al genoeg stil zonder demonstranten die de weg blokkeren.