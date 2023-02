Oekraïne krijgt ingenomen auto’s van dronkenlappen

Da’s ook een manier om in beslag genomen auto’s van dronken bestuurders te gebruiken: help het Oekraïense leger ermee!

We hebben het niet zo vaak over Letland op Autoblog. De bijdrage van het land aan de autowereld is namelijk niet zo groot, behalve Dartz is er nooit zo veel over te melden. Toch gaan we het vandaag even hebben over het Oost-Europese land, want er is aldaar een bijzonder voorstel gedaan (en geaccordeerd!) om Oekraïne te helpen.

Letland gaat Oekraïne helpen

Normaliter gaat de steun richting Oekraïne vooral om bewapening en andere legervoorraden die ze daar goed kunnen gebruiken. Letland is daar al mee bezig door ‘gewone’ auto’s te leveren aan de Oekraïners. Deze worden omgebouwd tot pantservoertuigen en/of voertuigen die het leger goed kan gebruiken. Maar goed, je moet wel goed spul leveren: je kan niet naar Sloopauto B.V. gaan en vijfdehands Passats met motorschade aan de Oekraïners geven. De auto’s die wel gevonden werden, raken op. Dus kwam een ludiek plan in actie wat nu grote kans heeft om omgezet te worden in een wet.

Ingenomen auto’s van dronkenlappen

Letland wil namelijk Oekraïne ondersteunen met auto’s die zijn ingenomen van mensen die dronken rondreden. In Letland mogen ze je auto innemen als je meer dan 1,5 promille blaast tijdens een controle. Normaliter worden de auto’s vervolgens geveild, een beetje zoals onze Domeinen Roerende Zaken. Dankzij de voorgestelde wet worden alle auto’s voorafgaand aan deze veilingen eerst gratis en voor niks aangeboden aan Oekraïne. Die kunnen ze dan aan het leger doneren.

Wetsvoorstel

Het gaat momenteel nog om een voorstel in Letland om Oekraïne te helpen met de ingenomen auto’s, maar de wet schijnt dicht bij invoering te zitten omdat men er in het Baltische land aardig positief over was. Opgelet dus als je in Letland gaat rijden met een slok op: voor je het weet ben je je auto kwijt aan Oekraïne. (via Insider)