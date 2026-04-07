Leuk rijden en weinig afschrijving? Koop een Cupra!

Afschrijving: het onvermijdelijke en pijnlijke verdriet van elke autokoper. Tenzij je blijkbaar een Cupra rijdt. Want waar de meeste auto’s vrolijk in waarde kelderen, blijven deze verrassend goed drijven. Blijkbaar is sportieve Spaanse saus verspreid over VW-techniek precies wat de occasionkoper wil.

Van bijrol naar hoofdrol

Er was een tijd dat Seat een beetje het vergeten kind was binnen de Volkswagen Groep. Niet zo degelijk als Skoda en niet zo premium als Volkswagen. Kortom: een merk dat wel aanwezig was, maar vooral een beetje achter in de klas zat. Verscholen achter een boek.

Totdat Cupra dus serieus werd genomen. Sinds de afsplitsing in 2018 is het merk uitgegroeid tot een sappig succesverhaal. In 2025 verkocht Cupra wereldwijd namelijk ruim 328.000 auto’s, flink wat meer dan moedermerk Seat. Sterker nog, in Duitsland is het verschil zelfs pijnlijk groot, daar verkoopt Cupra bijna twee keer zoveel auto’s. Natuurlijk kwam er ook wat marketing bij kijken, maar die deed het blijkbaar goed.

Sportief imago = betere restwaarde

Het geheim? Eigenlijk best simpel. Je krijgt bewezen Volkswagen-techniek, maar dan met een sportief randje en een hip logo. Dat blijkt precies genoeg om kopers, en later occasionrijders, te overtuigen.

Volgens de restwaardespecialisten van Schwacke blijven namelijk vooral de nieuwere modellen goed hun waarde houden. Zo behouden de Tavascan en Terramar na drie jaar nog zo’n 50 procent van hun oorspronkelijke waarde. Dat is gewoon keurig, zeker in een tijd waarin EV’s en SUV’s elkaar in rap tempo opvolgen. De oude rot in het gamma, de Ateca, doet het zelfs nog beter. Niet omdat hij nieuwer is, maar juist omdat hij schaars blijft en nog altijd gewild is. Klassiek gevalletje vraag en aanbod.





Niet alles is goud

Allemaal leuk, maar natuurlijk is niet elke Cupra automatisch een waardevast wonder. Modellen als de Born en Formentor doen het duidelijk minder goed op de restwaardeladder. Dat heeft een simpele reden: ze zijn populair, misschien zelfs wel iets té populair.

Vooral in de zakelijke markt zijn ze massaal geleased, en dat betekent dat ze nu in grote aantallen terugkomen op de occasionmarkt. Meer aanbod, lagere prijzen. Je kent het wel. Voor de tweedehandskoper is dat trouwens goed nieuws. Voor de eerste eigenaar iets minder. Niet iedereen kan winnen.

De cijfers (want die liegen niet)

Kijk je naar de verwachte restwaarde na drie jaar (bij 20.000 km per jaar), dan krijg je het volgende beeld: De Cupra Ateca staat bovenaan met 52,7 procent restwaarde. De Tavascan volgt met 50,9 procent en de Terramar zit daar vlak achter met 50,0 procent. De Leon komt uit op 48,4 procent en de Formentor op 47,9 procent. Onderaan bungelt de Born met 44,0 procent.

Oftewel: wil je zo min mogelijk afschrijven, dan moet je niet per se de nieuwste of populairste kiezen.