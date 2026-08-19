Leuke EV importeren? Pas dan op voor deze fout

Een elektrische auto uit het buitenland halen kan natuurlijk de deal van je leven zijn. Meer keuze, een leuke uitvoering en misschien wat centjes besparen. Maar voordat je overhaast op de koop-knop drukt, is er één specificatie die je niet moet vergeten: het AC-laadvermogen. Anders ontdek je pas bij de laadpaal dat je nieuwe EV iets minder haast heeft dan jij. En dat zou natuurlijk jammer zijn.

Niet elke EV lust 11 kW

De ANWB laat weten dat het maximale AC-laadvermogen nogal verschilt per model en uitvoering. Sommige import-EV's hebben bijvoorbeeld een 1-faseboordlader van 3,7 of 7,4 kW, terwijl veel moderne EV's maximaal 11 kW via drie fasen kunnen laden.

Hang je zo'n auto dus aan een geschikte 11 kW-laadpaal, dan krijgt hij er niet ineens haast van. Kan de boordlader maximaal 7,4 kW verwerken, dan blijft het gewoon 7,4 kW. Ook al probeer jij meer stroom door z'n strot te douwen.

Dat kan flink schelen

Bij een accu van 60 kWh duurt het theoretisch ongeveer 5,5 uur om die hoeveelheid energie met 11 kW bij te laden. Bij 7,4 kW is dat ruim acht uur en bij 3,7 kW meer dan zestien uur. In de praktijk kunnen die tijden natuurlijk wat afwijken, maar het verschil lijkt me duidelijk.

Een 1-fase-EV is natuurlijk niet meteen een miskoop. Als je de auto iedere nacht urenlang aan de laadpaal hebt staan, zal het je waarschijnlijk weinig uitmaken. Maar voor sommige kopers kan een lagere AC-laadsnelheid wel echt een vervelend nadeel zijn.

Dus zie je een aantrekkelijk geprijsde import-EV? Kijk niet alleen naar de actieradius en snellaadsnelheid, maar check ook even het maximale AC-laadvermogen en het aantal fasen. Anders blijkt dat koopje bij de laadpaal ineens een oefening in geduld.

Vervelend voor de doorverkoop

Daarnaast is er nog een dingetje. Een lagere AC-laadcapaciteit hoeft voor jou geen probleem te zijn, maar een volgende eigenaar kan daar natuurlijk compleet anders over denken. Zeker als een vergelijkbare Nederlandse uitvoering wel lekker rap kan laden, kan een 1-fase import-EV minder aantrekkelijk zijn op de occasionmarkt. Geen ramp natuurlijk, maar wel zeker iets om rekening mee te houden als je niet van plan bent de auto tot het einde der tijden te houden.

Succes met importeren!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws