Leukste EV’s van dit moment krijgen goedkopere versies

Of je nu fan bent van EV’s of niet, het valt niet te ontkennen dat Hyundai hun stinkende best heeft gedaan om er wat leuks van te maken, met Ioniq 5 N en 6 N. En dat verdient zeker een pluim. Er is alleen één klein nadeeltje: deze auto’s zijn duur. Te duur.

Zowel de Hyundai Ioniq 5 N als de Ioniq 6 N kosten € 72.495 in Nederland. Dat is gewoon te veel geld voor een elektrische Hyundai. Dus ja, hartstikke mooi dat Hyundai leuke EV’s maakt, maar de gemiddelde klant heeft daar niet zoveel aan. Dat blijkt ook wel uit de verkopen. Hoe vaak zie jij een Ioniq 5 N rijden? Precies.

We hebben echter goed nieuws: Hyundai komt met goedkopere N-modellen. En nee, dan bedoelen we niet een flauw N Line-pakketje. Dat is er al. Hyundai komt met goedkopere N-varianten die daadwerkelijk andere hardware hebben.

Performance voor de massa

Hoe deze modellen dan precies gaan heten, is nog niet duidelijk, maar Hyundai spreekt van ‘High-Volume Performance’. Je moet het dus een beetje zien als “N Light”. En dat is eigenlijk heel interessant. We zien zeker wel ruimte voor een funauto tussen een huis-tuin-en-keuken Ioniq 5 en de toch wel redelijk heftige Ioniq 5 N.

Hyundai CEO Jose Munoz belooft dat de N Light-modellen (om ze zo maar even te noemen), aandrijflijnen en onderdelen over zullen nemen van de échte N-modellen. We verwachten in ieder geval de ‘N e-Shift’ en ‘N Active Sound’, maar ook extra vermogen aangezien Munoz het heeft over aandrijflijnen.

Het gevolg is waarschijnlijk wel dat helemáál niemand meer een Ioniq 5 of 6 N gaat kopen. In ieder geval niet in Nederland. Maar ja, die moet je misschien ook meer zien als halo cars om de elektrische Hyundai-modellen op de kaart te zetten.

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