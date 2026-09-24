Lewis Hamilton baart opzien met uitspraak over races in Midden-Oosten

Over twee maanden zou de Formule 1 gaan racen in Qatar om een week later in Abu Dhabi de laatste GP van het jaar te rijden. Maar gaat dat ook door? Als het aan Lewis Hamilton ligt wel.

De F1 moet nog steeds een beslissing nemen over het wel of niet racen in het Midden-Oosten en zo nee, wat dan te doen met de GP van Qatar en Abu Dhabi. De organisatoren betalen enorm veel geld om aan het einde van de kalender een F1-race te mogen organiseren. Het uitblijven van de races lijkt dus geen optie. Een mogelijkheid is de Grand Prix elders houden, zoals volgende week gebeurt met de GP van Bahrein in Maleisië.

Hamilton wil racen in het Midden-Oosten

Terwijl de FIA en de FOM flink vergaderen over wat te doen, deelt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn mening. In aanloop naar de GP van Azerbeidzjan vertelt Hamilton dat hij gewoon wil racen in Qatar en Abu Dhabi.

De Britse coureur zegt tegen verschillende media: “Persoonlijk wil ik er nog naartoe gaan. Ik hou ervan om naar het Midden-Oosten te gaan. Van wat ik heb gelezen, zien de dingen er daar oké uit, maar ik heb niet alle informatie en ik weet ook niet hoe groot het risico is. Ik heb er vertrouwen in dat Stefano [Domenicali, de baas van de F1 red.] de juiste beslissing voor de sport neemt en ik hoop dat we erheen gaan.’’

Ik weet niet precies welke krantjes Hamilton leest, maar volgens mij ziet het er niet zo ‘oké’ uit zoals de F1-coureur doet vermoeden. Daarnaast weten we al dat de raceorganisatie in Abu Dhabi moet schakelen wat betreft de entertainment naast de baan. Zangeres Zara Larsson heeft al aangekondigd niet naar het Midden-Oosten af te reizen vanwege de gevaarlijke situatie.

Italiaans alternatief ziet Hamilton niet zitten

Het meest besproken alternatief om de GP van Abu Dhabi door te laten gaan, is om de laatste race van het seizoen in Imola te houden: de thuisbaan van Ferrari en dus van Hamiltons werkgever. Toch hoopt Hamilton niet op nog een thuisrace voor de Scuderia. Onthoud: het laatste raceweekend is van 4 tot en met 6 december. Racen in Italië in het weekend dat Sinterklaas terug naar Spanje gaat, is volgens Hamilton geen goed idee.

Hamilton vertelt hierover: “Eindigen in de winter in Imola is weer-technisch gezien beste keuze. Het is ook een prachtige baan, maar het is geen circuit waar we veel gaan inhalen. Dus hoe meer races, hoe beter.” Kijkend naar het weer in Imola in het eerste weekend van december in 2025 heeft Hamilton niet helemaal gelijk. Het was er overdag maximaal 9 tot 10 graden Celsius, ongeveer net zo koud als tijdens de GP van Las Vegas vorig jaar. Ideaal is anders, maar het is dus mogelijk. Tenminste, als het weer ongeveer overeenkomt met vorig jaar.

AB-lezers: dit circuit moet de GP van Abu Dhabi vervangen

Een tijdje terug vroeg ik onder een artikel welke baan jullie graag als vervanger willen zien van de seizoensfinale. Met bijna 30 procent van de stemmen is het de Nürburgring GP-strecke, gevolgd door de Hockenheimring (22,2 procent). Ik vermoed dat het daar in december niet veel beter weer is dan in Imola.

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