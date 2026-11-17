Er is geen woord aan gelogen als we durven te beweren dat de Formule 1 enkel is weggelegd voor de rijkere der aarde. Elk raceweekend worden circuits overspoeld met mensen die graag willen laten zien dat ze dat ze geen idee hebben hoeveel een tank benzine voor de Aston Martin DBX kost. Maar een van de rijkste coureurs van de sport is daar een beetje klaar mee.

De zevenvoudig wereldkampioen strijd namelijk al langer voor meer gelijke rechten en meer diversiteit in de Formule 1. Ook zou hij graag zien dat talentvolle jonge coureurs die het geld niet hebben om de koningsklasse te behalen, financiële steun kunnen krijgen om de absolute top toch te kunnen halen. Als uitbreiding daarop zou hij nu ook graag zien dat jongeren uit kansarme milieu's en achtergestelde groepen meer kansen krijgen om in de Formule 1 te kunnen werken.

60 miljoen euro over 5 jaar

Hamilton heeft daar een vijf jaar geleden al zijn eigen goede doel Mission 44 voor opgericht. Vanuit die stichting komt nu een rapport naar buiten waaruit blijkt hoeveel centen er nodig zijn om de gestelde doelen ook echt te behalen. Volgens Hamilton komt dat uit op een investering van 60 miljoen euro over de aankomende vijf jaar. En die legt hij natuurlijk zelf niet neer, want zijn geschatte vermogen van zo'n 400 miljoen euro is daar niet toereikend genoeg voor. Nee, hij verwacht dat de FIA de euro's neertelt.

Met de investering kan het werk wat Hamilton zelf achter de schermen heeft verzet, ook leiden tot een positievere toekomst voor de Formule 1, zo beweert hijzelf. Zo stelt hij dat hij sinds de oprichting van zijn stichting de aanloop naar een baan in de Formule 1 heeft kunnen vereenvoudigen door ondermeer de drempels bij opleidingen te verlagen, maar ook door het inspireren van 500.000 jongeren.

Meer investeringen, kansen en verantwoording

Met andere woorden: de verse aanwas van talent staat klaar om de Formule 1 te verbeteren, maar de FIA houdt op dit moment de spreekwoordelijke deur nog dicht. Of zoals Hamilton het zelf zegt: "Inspiratie betekent niets zonder kans. We kunnen jongeren niet zeggen dat ze groot moeten dromen, maar ze dan tegenhouden als ze die dromen willen waarmaken. De Formule 1, de FIA en alle teams moeten meer doen. We hebben meer investeringen, kansen en verantwoording nodig."

Wat moet er dan gedaan worden volgens Hamilton? Simpel: de investeringen in mensen moeten uit het kostenplafond gesloopt worden. Hiermee kunnen er makkelijker kansen gecreëerd worden. Ook moet er actief bijgehouden worden welke nieuwe mensen er in de paddock bijomen, wie promotie maakt en wie blijven werken tegen welke kosten. En als laatste moeten salarissen van iedere betaalde werknemer binnen de sport jaarlijks openbaar gemaakt worden.