Het was even rustig in de Formule 1 na Lewis Hamiltons controversiële overstap naar Ferrari. De Britse coureur kon niet mee meedoen voor de winst en raakte daardoor bijna in de vergetelheid. Maar nu hij elk weekend weer meedoet voor een podiumplek, is het weer raak met het gezeur en geklaag. Daar is één belangrijke persoon in ieder geval helemaal klaar mee.

Als je Lewis Hamilton een microfoon in handen duwt na een race die hij niet gewonnen heeft, dan kan je de klok erop gelijkzetten dat hij het gaat hebben over alles wat fout is gegaan. Zijn team moet beter presteren, zijn teamgenoot zuigt, de auto is net niks, de strategie sloeg nergens op en bovenal is de FIA keihard bezig om de hele sport te slopen. Kortom, er is nogal wat mis in de koningsklasse als het aan de zevenvoudig wereldkampioen ligt.

Ga maar met pensioen

Je zou je bijna afvragen of de Ferrari-coureur nog wel op z'n plek is in de sport. Iets waar voormalig F1-baas Bernie Ecclestone ook zo zijn vraagtekens bij zet. Al windt hij er geen doekjes om. In een interview met Sky/Sports ging hij er met twee gestrekte benen in. "Zodra hij in de auto stapt om aan een race te beginnen, zit hij al voor de eerste bocht te zeuren en te klagen over van alles en nog wat, wat het ook is", klaagt Ecclestone. "Hij bereikt de leeftijd waarop hij moet gaan nadenken over zijn pensioen."

Toch lijkt het er niet op dat Hamilton op korte termijn zijn helm aan de wilgen hangt. Dit seizoen zou hij nog in de top drie kunnen eindigen, en het is overduidelijk dat hij de smaak weer te pakken heeft. Elk weekend vecht hij mee voor een plek op het podium en voelt hij zijn achtste wereldkampioenschap binnen handbereik komen. Met andere woorden: de motivatie van de Brit groeit enkel.

Zeuren heeft een doel

Ook zou hij met zijn geklaag juist hard werken om een positie als eerste rijder binnen het team te verkrijgen. Hij zou daarmee duidelijk willen maken dat hij de betere is en een poging doen om meer invloed binnen Ferrari te krijgen. Iets wat op dit moment bijzonder gevoelig ligt, aangezien teambaas Fred Vasseur ook onder druk staat om een keuze te maken tussen zijn twee coureurs.