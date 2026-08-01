Hamilton en Kim Kardashian zijn ‘ouders'

Ach, wat is het een lieverd hè. Ja, geen mensch want ik denk niet dat Kim K en Lewis H van plan zijn op de korte termijn een gezin te stichten, maar ouders geworden in vorm van een hond.

Krijg je ook altijd de kriebels als baasjes van huisdieren hun viervoeters behandelen alsof het kinderen zijn? Dan kunnen we de handen schudden. Maar voor hét F1-koppel van 2026 maak ik natuurlijk een uitzondering. Ik bedoel, natuurlijk zijn Kim en Lewis de mommy en daddy van Halo. Een golden retriever puppy. Hallo, we hebben het over een Hollywood-stel.

Soft launch

De aankondiging van de hond ging gepaard met een soft launch op Instagram. Ja, mensen. Dat is het tijdperk waar we nu in leven. Voor de boomers onder ons. Je hebt een “harde launch” als je in het echte leven iets kenbaar maakt. Bijvoorbeeld het opdraven van Kim Kardashian tijdens de Grand Prix van Monaco. Een “soft launch” is een digitale lancering, in dit geval een pica van een hond. Heb ik je toch iets geleerd op deze zaterdag waar je totaal niet op zat te wachten. Graag gedaan.

De zevenvoudig wereldkampioen moest vorig jaar afscheid nemen van zijn trouwe Engelse bulldog Roscoe, die op 13-jarige leeftijd overleed aan een longontsteking. Roscoe was jarenlang een bekend gezicht in de paddock en groeide uit tot een soort mascotte van Hamilton zelf. Blijkbaar zit het verwerkingsproces erop voor de heer Hamilton, want er is ruimte in zijn hart voor een nieuwe trouwe viervoeter. Cuteeeeee.

Halo komt uit de stal van de Amerikaanse fokker Goldiva Goldens, die via Instagram trots aankondigde dat de pup onderweg was naar Los Angeles. Inclusief een foto waarop de kleine viervoeter al een racehelm draagt. Het beestje kijkt er ook bij van: wat doe je?

Om ervoor te zorgen dat Halo straks niet alleen schattig is, maar ook een beetje luistert, heeft Hamilton opnieuw de hulp ingeschakeld van dierentrainer Kirstin McMillian. Zij werkte eerder al met Roscoe en Coco, en weet dus precies wat er nodig is om een hond ‘paddock proof’ te maken.

Nu ben je weer helemaal op de hoogte van de laatste gezinsuitbreiding in de Formule 1. De nieuwe hond van Lewis Hamilton en in dit geval Kim Kardashian. Want ook Kimmy kon het niet laten een pica te delen van de schattige puppy op de socials. Dus zie je binnenkort een golden retriever rennen door de paddock, dan weet je van wie die is.