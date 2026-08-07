Kneiterdikke sedan met V8 op Marktplaats is zeldzamer dan je denkt

Er zijn auto's die vanaf hun introductie al erg bijzonder waren, waardoor ze later gewild worden. Daar tegenover staan auto's die bijzonder zijn geworden vanwege gebrek aan populariteit. Vandaag eentje uit de laatste categorie, verpakt in de koets van een zakelijke sedan. Alleen dan eentje die vrij zeldzaam is.

Lexus heeft in Nederland nooit echt potten kunnen breken. Waar het luxemerk van Toyota wel mee scoorde is de vroege introductie van hybride modellen. Dat maakte een derde generatie LS als 600h nog het overwegen waard, of zijn kleine broer GS 450h. Dat was dezelfde 3.5 liter Toyota V6 die in de GS 300 en GS 350 gebruikt wordt, maar dan hybride. Goed voor het drukken van de BPM-boete. De GS is nooit megasuccesvol geweest, maar als je er eentje tegenkomt is het vaker dan niet een 450h.

Lexus GS met dikke V8

Ook al was er nooit een GS F van de derde generatie (S190), Lexus had nog wel bedacht om net als de voorganger de 1UR V8 voorin te leggen. Dat is de 4.3 liter grote unit die Lexus al in de LS en GS had liggen. In de GS 430 van de derde generatie goed voor 283 pk en een sprint naar 100 in 6,1 seconden. Niet slecht, maar dat kon beter. Dat gebeurde dan ook in 2008. De GS 430 verviel en in plaats daarvan ontving de auto de 4.6 liter grote versie van deze V8. De GS 460 had 347 pk: dat wil wel vooruit.

Zeldzaam

Terug naar hoe een auto zeldzaam wordt door gebrek aan succes. De Lexus GS is een moeilijke auto voor een land als Nederland, maar zelfs wereldwijd was het niet echt een baanbrekend goed verkopende auto. En zoals gezegd, de mensen die de GS zagen zitten, kozen vaak voor de hybrideversie. Dat maakt de Lexus GS 460 een aardige zeldzaamheid. Hij is er enkel geweest tussen 2008 en 2011 en naar schatting zijn er net geen 1.750 exemplaren gebouwd. Als je dus eentje vindt: goed opletten.

Of even naar Marktplaats afreizen. We vinden warempel een Lexus GS 460 die te koop staat. En ook nog eens eentje die origineel in Nederland is verkocht. Het betreft de Executive-versie en ook al betekent dat een mooie upgrade, je ziet het er niet aan af. De donkergrijze lak met kleine velgen maakt deze GS optisch niet meer in het oog springend dan een GS 300 of GS 450h. Terwijl het dus bepaald geen veel voorkomende combinatie van auto en motor is.

Nieuw kostte de Lexus GS 460 op Marktplaats iets meer dan 95.000 euro. Omgerekend naar modern geld heb je het dan over 146.000 euro. Nog een reden waarom de GS 460 niet massaal gekocht werd. Grappig genoeg lachen Lexus-kopers vaak het laatst op het gebied van restwaarde. De techniek blijkt betrouwbaar, dus je kan vrij zorgeloos hoge kilometerstanden aantikken.

Kopen

Als koper heb je dan wel het nadeel dat je flink in de buidel mag tasten. De prijzen an sich voor een Lexus GS S190 maken het al geen goedkoop verhaal, maar een GS 460 vereist echt wel wat zakgeld. Deze 18 jaar oude GS heeft er ruim 270.000 kilometer op zitten. Dat hoeft dus geen probleem te zijn, de motor kan dat makkelijk aan. Besef even wat een BMW 5 Serie uit 2008 doet qua geld na net geen drie ton.

Besef daarna dat het waarschijnlijk geen 17.800 euro is, want dat is wat je mag neerleggen voor de Lexus GS 460 op Marktplaats. Dat zit flink boven het gemiddelde van de GS. Aan de andere kant, deze kans ga je wellicht nooit meer krijgen. Doe er je voordeel mee op Marktplaats.

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