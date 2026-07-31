Goedkoopste Lexus is goedkoper geworden, toch is er één probleem

Het heeft een paar jaar geduurd, maar bij Lexus Nederland zijn ze erachter gekomen dat de LBX veel te duur was. Nu is er een prijsverlaging, maar het legt vooral bloot waar het wringt bij dit model.

Lexus heeft de instapprijs van de LBX verlaagd van 37.995 euro naar 35.995 euro voor de Preference Edition. Het verschil met de Toyota Yaris Cross is nu nog maar marginaal. De Yaris Cross begint bij 31.895 euro, terwijl de sterkere Hybrid 130 vanaf 34.995 euro in de prijslijst staat. De Lexus heeft 136 pk. Oftewel, een LBX met 136 pk voor 36 mille, of een Yaris Cross met 130 pk voor 35 mille. Ik hoop dat u het nog volgt.

Lexus of eigenlijk Toyota+

De Lexus deelt zijn basis met de Toyota, maar natuurlijk zijn er verschillen. Naast een ander uiterlijk heeft de Lexus onder andere een extra balansas om de driecilinder wat rustiger te laten lopen.

De goedkoopste Lexus LBX is eigenlijk een Toyota+, als ik zo oneerbiedig mag zijn. Dat is ook eigenlijk het probleem in mijn ogen. Je krijgt net als de Yaris Cross stoffen bekleding. Wil je zachte materialen, mooie suede stoelen en ga zo maar door. Dan kruipt de prijs zomaar richting de 50 mille. Daarmee is het in mijn ogen pas echt een Lexus. De instapper voelt meer als een luxere Toyota.

In Nederland lijkt de markt dat ook te begrijpen, want de LBX verkoopt voor geen meter. Dat terwijl de LBX het belangrijkste model voor Lexus moest worden in Nederland. In het begin was er best vraag naar, maar dat kakte gauw in. Zo’n succes als de CT200h ooit was, dat is de LBX tot op heden nog niet geworden.

De vraag is of deze prijsverlaging van 2.000 euro voldoende is om de LBX aantrekkelijk genoeg te maken. Ja, de premium B-segmenter is aantrekkelijker dan ooit. Maar in een druk bevochten segment waar kopers op de centen letten heeft dit model het moeilijk en dat zal ook zo blijven. Is mijn nederige verwachting.

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