Leukste kleine SUV van het moment wordt nog leuker

Een kleine SUV is eigenlijk nooit echt een leuke auto. Ze komen vooral omdat ze precies zitten waar de retepopulaire B-segment hatchback zat, maar dan op hoge pootjes voor een betere zitpositie. Leuke kleine crossovers zijn dan ook zeldzaam. De allerleukste wordt nog beter, ook al gaat 'ie aan onze neus voorbij.

We hebben het dan over de Lexus LBX. In standaardvorm niet een auto waar je heel enthousiast van wordt. We begrijpen het idee wel trouwens: het is de Lexus-versie van de Toyota Yaris Cross. Met gemiddeld zo'n 6.000 verkochte auto's per jaar in Nederland en Europa breed een plekje in de top 10 een regelrechte hit. De Lexus-versie is iets duurder en dus al snel een minder aantrekkelijke aanbieding. Dat merkt je: in Nederland worden er voor elke LBX 10 stuks van de Yaris Cross verkocht.

Lexus LBX Morizo RR

Niet de auto waarvan je verwacht dat de topman van Toyota (één van de vaandeldragers van Gazoo Racing) ineens besluit om een sportieve versie te bouwen. 300 pk? Check. Verdeelbare AWD? Check. Handbak? Ja hoor. Sportmotor? Jazeker. De Lexus LBX Morizo RR draagt zelfs de naam van Akio Toyoda, zijn racing-alias dan. Het is dan ook vrij simpel: omdat de Lexus LBX zijn basis bij de Yaris vandaan haalt, heeft de Morizo-versie de G16E-GTS-motor van de GR Yaris. Maar dan met de 300 pk van de GR Corolla. Gewoon een erg leuk recept.

GRMN?

Dan denk je misschien: haha, Toyoda heeft zijn lolletje weer gehad door een saaie crossover een leuke motor te geven. Mispoes! Het lijkt erop dat Lexus nog niet klaar is met de LBX Morizo RR. Op spyshots, onder meer in handen van Carscoops, wordt een gecamoufleerde LBX Morizo RR gespot die met nog iets meer upgrades lijkt te komen. Het doet wat denken aan het GRMN-label (Gazoo Racing: Meisters of the Nürburgring) wat Toyota op de GR Yaris en Corolla toepast.

Zo zijn er rondom extra aerodynamische splitters te spotten op de 'hardcore' LBX Morizo. Ook is het dak ingepakt en dat lijkt te duiden op een volledig koolstofvezel dak om gewicht te drukken. Dat gewicht ligt rond de 1.440 kg, dus daar een paar kilo'tjes afsnoepen kan geen kwaad. Binnenin wordt ook koolstofvezel trim gespot om het lichtgewicht karakter te benadrukken, maar ook sterker gebolsterde schaalstoelen met rode stiksels. Het lijkt dus echt een soort circuitversie te worden. Van een kleine crossover!

Als echt het recept wordt gevolgd van de GRMN Yaris, krijgt de Lexus LBX Morizo RR vooral minder gewicht en geen extra power. Dat zal dus rond de 300 pk blijven, tenzij wordt besloten dat Lexus een betere deal krijgt. Helaas wordt het voor ons vooral toekijken. De Lexus LBX Morizo RR is voor Japan bedoeld en dat lijkt niet te veranderen, ondanks het testen op de Nürburgring. Aan de andere kant: de meerprijs van een LBX ten opzichte van een Yaris Cross weerhoudt mensen er al van om een normale LBX te kopen, de Morizo zou hier makkelijk een ton kosten. We kunnen Lexus het niet kwalijk nemen dat ze verwachten dat de deur niet platgelopen gaat worden.