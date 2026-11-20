Wanneer stond er voor het laatst een Lexus LFA te koop in Nederland? We kunnen het ons niet heugen. Maar nu wordt er toch echt eentje aangeboden, dus we zouden zeggen: grijp je kans!

Er staan überhaupt maar drie exemplaren op Nederlands kenteken. Toevallig is er vorige maand eentje bijgekomen, maar die was afkomstig uit Noorwegen en heeft dus niet in Nederland te koop gestaan. Dit is je kans om een vierde LFA op gele platen te zetten.

Knotsgek interieur

De LFA wordt aangeboden door Bernards Exclusives en is uitgevoerd in wit. Dat is een kleur die we vaker hebben gezien, maar dat geldt NIET voor de kleuren in het interieur. Binnenin zien we namelijk een combinatie van wit en paars leer met rood alcantara. Je moet er maar op komen, maar de LFA kan het zowaar hebben.

Wie is er zo gek om het interieur van een Lexus LFA uit te voeren in wit, paars en rood? Het zal je verbazen, maar dat was een Arabier. De auto is origineel geleverd in Koeweit. Na twee eigenaren en 18.264 kilometer is de Lexus nu beland in Nederland. Al is het maar zeer de vraag of de auto hier ook blijft, want het gros van de pareltjes die Bernards verkoopt gaat helaas naar buitenland.

9.000 toeren











Het hoogtepunt van deze auto is natuurlijk niet het interieur, maar hetgeen er onder de motorkap ligt: een 4,8 liter V10 die 9.000 toeren kan draaien. De tiencilinder produceert 560 pk, 480 Nm, maar veel belangrijker nog, een fenomenaal geluid. Dat alleen al is reden genoeg om een Lexus LFA te kopen. De rest is eigenlijk bijzaak.

Als je een Lexus LFA wil kopen ben je wel een beetje laat. Deze auto’s zijn de afgelopen tijd namelijk flink in waarde gestegen. Een jaar of drie geleden kon je ze nog voor 6 of 7 ton kopen, maar Bernards vraagt er nu € 1.330.950 voor. Toch zou het heel goed kunnen dat de LFA in de nabije toekomst nog verder gaat stijgen. Er zijn maar 500 exemplaren gebouwd en het is zonder twijfel een toekomstige klassieker.