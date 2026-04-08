Lexus gaat los met bizarre artcars

Autodesign is meestal strak, doordacht en vooral voorspelbaar. Lexus dacht: laten we dat gewoon eens even lekker overboord gooien. Dus geen subtiele lijnen of veilige keuzes. Gewoon kunst, recht op je carrosserie. Bam.

Een Lexus IS uit een stripboek

De show wordt gestolen door een 'gewone' Lexus IS 350 die eruitziet alsof iemand vergeten is hem af te maken. Kunstenaar Alex Alpert ging helemaal los met dikke zwarte lijnen en maakte van de sedan een rijdende schets. De contouren springen er enorm uit, waardoor het een beetje lijkt alsof je naar een 2D-tekening kijkt die ineens in de echte wereld staat. Best bizar, en je ogen moeten er even aan wennen.

Gelukkig is de techniek van de Lexus wel gewoon gebleven: een 3,5-liter V6 met meer dan 300 pk. Dus ondanks z’n stripboek-achtige looks is het nog steeds gewoon een Lexus zoals je ’m kent.







Kunst met een Japans randje

De samenwerking stopt daar trouwens niet. Tijdens events als NYCxDesign en Art Basel gaat Alpert ook nog een aantal motorkappen beschilderen met symbolische illustraties. Denk aan verwijzingen naar Japanse cultuur, vakmanschap en Lexus’ obsessie met precisie.

Dus, kunst met een boodschap. Of je die boodschap begrijpt is natuurlijk een ander verhaal, maar het ziet er in elk geval tof uit.

De jazz-Lexus die niemand zag aankomen

Naast de comic-achtige IS, is er nog de Lexus RZ, en die is compleet anders. Deze is namelijk een ode aan Miles Davis en zijn iconische nummer Blue in Green.

De lak verandert van blauw naar groen afhankelijk van het licht, redelijk subtiel, maar toch ook wel weer opvallend smaakvol. Daarnaast krijg je messingkleurige remklauwen als knipoog naar een trompet, een verlichte badge en zelfs muziek bij het opstarten. Binnenin gaat het feestje door met rood-zwarte bekleding en songteksten in de bagageruimte. Hebben de bierkratjes ook wat te doen.

















Het mooie aan dit soort projecten is dat ze eigenlijk nergens voor nodig zijn. Ze maken de auto niet sneller, niet zuiniger en waarschijnlijk ook niet beter verkoopbaar. Maar ze laten wel zien dat Lexus af en toe gewoon zin heeft om gewoon even iets anders te doen.