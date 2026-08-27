BMW X5 M krijgt rivaal uit onverwachte hoek

Auto's als de BMW X5 M, Range Rover Sport SVR en Mercedes-AMG GLE 63 S laten zien dat het tegenwoordig flink kan lonen om ook SUV's flink op te peppen. Je kan dan vrij simpel de motor van de sedan- of stationversie pakken en hem in je grote SUV lepelen, zo doen merken dat vaak. Een merk dat zijn sportieve pretenties een klein beetje aan het herorganiseren is, lijkt nu ook de X5 M-hoek gevonden te hebben. Alleen dan niet met een dikke V8.

We hebben het dan over Lexus. Op zich opvallend: Lexus is al sinds de jaren '90 bezig met SUV's, ver voordat het zo'n hype was als nu. Maar een écht sportieve Lexus SUV met F-sausje en flinke motormodificaties, die is er nog nooit geweest. Nu is het moment, want er duiken spyshots op van een blubberdikke RX. Opgepakt door onder meer onze Amerikaanse naamgenoten zijn er ook al wat puzzelstukjes om te voorspellen wat Lexus gaat doen.

Lexus RX Morizo RR

Zo zou de auto 'Lexus RX Morizo RR' gaan heten. Dat volgt het voorbeeld van de kleine LBX Morizo RR, een GR Yaris-aandrijflijn in de kleine crossover voor Japan. Morizo is het racing-alias van Akio Toyoda, de voormalig CEO en nog steeds hoge pief van de Toyota-groep. Het zegt eigenlijk dat Toyoda, kenner die hij is, zijn zegen heeft gegeven. Dan moet je ook met flink spul komen en op papier lijkt dat te gebeuren. Het prototype van de Lexus RX Morizo RR draagt hele brede wielkasten, heeft grote uitlaten, dikke banden rondom 21 inch velgen en herziene koeling die doet denken aan de RX 500h F-Sport.

Ook een vermogen werd genoemd: de verwachting is rond de 600 pk. Het wordt een hybride, dus de Lexus LBX Morizo RR is vierwielaangedreven door kracht van meerdere elektromotoren op de voor- en achteras. Allemaal fantastisch nieuws. Alleen die motor, daar moeten we het even over hebben. Waar auto's als de X5 M en Mercedes GLE 63 S hun kracht uit een V8 halen, wil Lexus het gaan doen met een viercilinder. Een AMG C63-je, als dat maar goed gaat. Nou heeft een auto als de Lexus RX minder te bewijzen omdat er nooit een bloedhete versie met V8 is geweest, maar toch. Waar was een blubberdikke RX F toen Lexus de 5.0 liter grote atmosferische V8 nog aan elke auto uitdeelde?

De Lexus RX Morizo RR zou kunnen verschijnen tijdens of na een update voor de Lexus RX, want de inmiddels vijfde generatie (AL30) is al onder ons sinds 2022. Lexus biedt met de RX350h en RX450h momenteel een hybride- en plug-in hybride aandrijflijn voor de RX, maar de 500h zonder plug-in 370 pk schiet al ver over de 100.000 euro heen. Zo'n Morizo RR met viercilinder is voor de fiscus geen slecht idee, maar iets waarschijnlijker is dat een RX-versie als dit het eerst in andere regio's gaat proberen.

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