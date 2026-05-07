Lexus TZ: een gigantische SUV met 6 stoelen en een stekker

Sommige auto’s koop je omdat ze gewoon echt heel handig zijn. Andere omdat ze zo snel zijn dat ze je bang maken. En dan heb je nog de categorie: “ik wil gewoon heel erg veel auto.” Lexus mikt met de nieuwe TZ precies op die laatste groep.

Lexus, maar dan XXL

Maak kennis met de Lexus TZ. Een elektrische SUV van ruim 5,1 meter lang, met drie zitrijen en zes zitplaatsen. Ja, inderdaad. Zes. Want achterin zit je niet opgepropt op een bankje, maar in echte captain seats. Hij is daarmee een flink stuk groter dan de Lexus RZ en vult het gat voor mensen die de RZ te klein vinden en de RX te… benzineachtig?

De TZ is overigens geen compleet losstaand project. Hij deelt z’n basis met een elektrische variant van de Toyota Highlander, al heeft Lexus er zoals het hoort een eigen sausje overheen gegoten. Denk aan een strakker front, een dichte grille en natuurlijk wat meer premium uitstraling.









400 pk om die massa te verplaatsen

Want ja, die massa is er echt. Met zo’n 2.630 kilo is dit absoluut geen lichtgewicht. Niet getreurd, Lexus heeft daar natuurlijk wat tegenover gezet: twee elektromotoren, eentje voor en eentje achter, goed voor 408 pk en vierwielaandrijving. Dat betekent een 0-100 sprint van 5,4 seconden. Dat is echt vlot voor iets dat net zo groot is als een kleine studio in Amsterdam.

De accu heeft een capaciteit van 95,8 kWh, goed voor een opgegeven rijbereik van zo’n 530 kilometer. Snelladen kan met 150 kW, niet echt heel bijzonder, maar ook zeker niet slecht. Gewoon goed, zoals je van een merk als Lexus mag verwachten.











Luxe op de tweede rij

Binnenin draait het vooral om ruimte en comfort. De tweede zitrij krijgt twee losse stoelen, zodat je achterin meer het gevoel hebt van business class dan van carpoolen. Voorin kijkt de bestuurder tegen een 12,3 inch digitaal instrumentarium aan, terwijl het infotainment via een 14 inch scherm loopt. Alles netjes, strak en comfortabel.

De Lexus TZ komt in 2027 naar Nederland en mikt duidelijk op gezinnen die ruimte willen zonder naar een busje te grijpen. Of op mensen die gewoon graag groot rijden, maar dan elektrisch.

Het is geen spannende rijdersauto en dat probeert hij ook niet te zijn. Maar het is wel een rijdende woonkamer met vierwielaandrijving en een stekker.