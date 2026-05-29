Rivaal Mercedes C-Klasse EQ en BMW i3 belandt in de ijskast

BMW en Mercedes zetten hun elektrische 3 Serie en C-Klasse neer als baanbrekende nieuwe modellen in dit segment. Waarmee het vertrouwen in de traditionele sedan toch ietwat hersteld lijkt te zijn. Er was een rivaal op komst van een merk dat een scorende auto in dit segment goed kan gebruiken. Helaas belandt die in de ijskast.

Als het gaat om goed kijken naar wat Europese luxemerken doen, is Lexus altijd koning te rijk. Toch weet het luxemerk van Toyota er altijd net een eigen draai aan te geven. Een nadruk op kwaliteit en bijzondere designs, bijvoorbeeld. In een segment der elektrische middenklassers waar de BMW i3 en Mercedes C-Klasse EQ nu al hoge ogen weten te gooien, zou Lexus een graantje mee kunnen pikken.

Elektrische Lexus IS

Dat hier plannen voor zijn bewijst de Lexus LF-ZC Concept. Dit concept kondigde een middenklasse sedan aan die je zou kunnen zien als een elektrische Lexus IS. Eenzelfde strategie als wat het merk doet met de ES. Je zou wellicht zeggen dat de concept wel heel heftig is en dat is 'ie ook, maar een gelijkwaardig concept dat een elektrische Toyota Corolla zou voorspellen toonde aan dat dit wel een beetje de richting is waar het op moet.

Alleen die productieversie, die komt dus niet. In ieder geval niet meteen, zo leert Nikkei Asia. De elektrische Lexus IS zou gebruik maken van baanbrekende technologie zoals gigacasting voor het aluminium frame en solid state-accu's. Toch voorspelt Toyota dat de carrosserie van een sedan niet de potten gaat breken die je wil. Het merk geleidt die energie liever richting een serie SUV-modellen in populaire segmenten. Ook zou meespelen dat er met een schuin oog naar sedanland VS werd gekeken voor de elektrische IS, maar dankzij het terugdraaien van de EV-voordelen door Trump zou dat ook minder interessant zijn.

De Lexus ES krijgt dus geen klein broertje. Dat de technologie achter een elektrische IS wel mettertijd ergens in gestopt wordt, dat klinkt dan wel weer logisch.