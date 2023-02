Lezersvraag: Wanneer geef jij pas vol gas met de auto?

En dan doelen we niet op wanneer de weg vrij is, of een tijdsbepaling in de breedste zin van het woord. Nee, we vragen ons af na hoeveel tijd jij vol gas durft te geven na een koude start.

Wij autoliefhebbers weten het wel; bij een koude motor moet je rustig aan doen. De olie is nog koud en stroperig en het metaal van de motor moet nog een beetje uitzetten enzo. Een koud blok met vol gas op zijn falie geven is een doodzonde.

Maar veel mensen doen het toch. Althans, dat zie ik toch geregeld. Als je ziet hoe mensen soms na een koude start wegscheuren, denk je toch al gauw dat je met een sadist te maken hebt. Eentje die erop kickt om het arme mechaniek moedwillig te bezeren.

Wanneer geef jij vol gas na een koude start?

Bovendien zijn er veel mensen die zich laten beetnemen door het metertje wat de temperatuur van de koelvloeistof aangeeft. Als dat keurig op het midden staat, denken zij dat de motor op bedrijfstemperatuur is. En da’s dus niet het geval.

Het gaat namelijk niet om het water, maar om de olie. Zoals net ook al gezegd. Dat duurt echt een stuk langer om op temperatuur te komen. Bij sommige auto’s ben je wel een half uur bezig voordat het allemaal een beetje in orde is en je minder schade aan de bewegende interne delen toebrengt.

En even voor de zekerheid; stationair warmdraaien mag dus niet hè?

Hoe snel krijg je een auto warm?

Overigens moet ik zelf zeggen dat ik het weleens anders heb aangepakt hoor. Toen ik een jaar of 19 was, had ik een baantje bij de lokale Hilversumse pizzakoerier en die reden rond in van die charmante Daihatsu’tjes. Cuores, waren het. Mijn collega’s en ik vonden dat echter zulke schijthokjes, dat we er alles aan deden ze zo snel mogelijk kapot te krijgen.

Daarom was het dus zaak om hem na een koude start zeker 10 minuten niet uit zijn 1 te halen, terwijl je al hortend en stotend in de begrenzer reed. Mooi meegenomen, ze haalden dan precies 50, hoefde je ook niet op je snelheid te letten binnen de bebouwde kom.

En met een goeie Cuore, deed je dan een week. Zou Hans Teeuwen gezegd hebben… Nee, niet heel professioneel, maar laten we het jeugdige domheid noemen. Maar het was wel een leuk verhaal, toch?

En hoe doe jij het met een koude motor?

Maar we willen het van jou weten. Wanneer geef jij vol gas nadat je de motor koud hebt gestart? Oh ja, alle Teslaboys en andere berijders van een elektrische auto zijn uitgesloten van deelname. Die kunnen meteen vol ‘gas’.

Jahaaa, we weten het inmiddels wel…