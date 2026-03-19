Zo geef je 15k uit aan een Civic Type R

Je zou zeggen dat een Honda Civic Type R al opvallend genoeg is. Rode accenten overal, dikke spoiler en luchthappers, het zit er allemaal op. Liberty Walk dacht hier wederom anders over, en vond dat de Civic een make-over verdiende. Het kan immers altijd nog een stapje extremer. En als jouw portemonnee dat ook vindt, hebben ze goed nieuws.

Meer plastic, meer aanwezigheid

Goed, Japanse tunert: Liberty Walk, bekend van bodykits zo absurd dat ze de hele rijbaarheid van jouw auto beinvloeden, vond dat het hoogtijd was om een bodykit te ontwikkelen voor de nieuwste Civic Type R. Denk aan een compleet nieuwe voorbumper met extra luchtinlaten, canards en een splitter die gevaarlijk dicht bij het asfalt hangt.

Daar blijft het natuurlijk niet bij. De kit omvat ook een nieuwe motorkap met airvents en verlengde side skirts. Alles bij elkaar zorgt het voor een look die nog een tandje agressiever is dan standaard, alsof dat überhaupt nodig was.

Ben jij nou een serieuze speler, dan is er ook de widebody-versie. Die voegt ook nog eens bredere wielkasten toe, inclusief ventilatieopeningen, en maakt de Type R nog een tikje breder. Niet extreem veel, zo’n 10 millimeter, maar visueel doet het een hoop.

Aan de achterkant gaat het feest gewoon door met een grotere vaste achtervleugel en een nieuwe diffuser. Resultaat: een hot hatch die eruitziet alsof hij rechtstreeks uit een tuningbeurs is weggereden.

Prijzen die (relatief) meevallen

Goedkoop is het hele grapje natuurlijk niet, maar in Liberty Walk-termen valt het nog mee. De basiskit begint rond de 7.800 euro, terwijl je voor de meest uitgebreide carbon widebody zo’n 15.500 euro kwijt bent. Losse onderdelen kopen kan ook gewoon. Alleen die achtervleugel kost je bijvoorbeeld al snel rond de 1.300 tot 1.750 euro, afhankelijk van het materiaal. En die dikke velgen? Die tikken ook gewoon bijna 3.500 euro aan.

Het klinkt als veel geld, en begrijp me niet verkeerd, dat is het ook. Maar vergeleken met andere kits voor de Civic Type R is dit bijna een koopje. Eerdere builds van Mugen en Autobacs Seven gingen namelijk vrolijk richting de 73.000 euro tot 92.000 euro +.

Belangrijk detail: deze Liberty Walk-kit is ook gewoon beschikbaar buiten Japan, inclusief de VS. Dus je hoeft niet per se een importavontuur aan te gaan om je Type R compleet los te laten gaan. Dat scheelt weer.