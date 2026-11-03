Lichtpuntje voor Volkswagen: ID. Polo is Duitse Auto van het Jaar

Twee armen en twee benen gebroken, maar wel een tekening op het gips. Zo moet Volkswagen zich nu ongeveer voelen, want er is een lichtpuntje voor het merk: de ID. Polo is German Car of the Year.

Anders dan je zou verwachten, wordt de Duitse Auto van het Jaar niet door een volledig Duitse jury gekozen. Ook hoeft de auto zelf niet Duits te zijn. Dat was al te zien aan de klassewinnaars, waaronder de Kia PV5 en Hyundai Ioniq 6N. Uit de vijf klassewinnaars van de GCOTY Awards heeft de jury nu een auto gekozen die zich German Car of the Year 2027 mag noemen: de Volkswagen ID. Polo.

‘Dat de ID. Polo is uitgeroepen tot German Car of the Year is een bijzonder moment voor ons ontwerpteam,’ zegt Volkswagens designbaas Andreas Mindt . ‘Het is de eerste auto met onze nieuwe designtaal ‘Pure Positive’ die een Auto van het Jaar-titel wint. We wilden een echte Volkswagen maken: helder vormgegeven, direct herkenbaar en vol karakter. Deze prijs is een prachtige erkenning voor de passie waarmee ons team aan deze auto heeft gewerkt.’

Ook Volkswagen-topman Thomas Schäfer is uiteraard blij met het winnen van de prijs. ‘De ID. Polo brengt elektrisch rijden naar de plek waar het de grootste impact kan hebben: het dagelijks leven van mensen. Het winnen van de titel German Car of the Year laat zien dat hoge kwaliteit en innovatieve technologie niet afhankelijk zijn van de autoklasse. Met de ID. Polo leggen we de lat voor compacte elektrische auto’s opnieuw hoger.’

Ook op de COTY-shortlist

De GCOTY Awards worden uitgereikt door een onafhankelijke jury, die bestaat uit 22 Duitse autojournalisten en andere experts. Ook zijn er 14 internationale juryleden, uit onder meer de Verenigde Staten, Polen, India, Zwitserland en Italië. Ook zijn er 15 gastjuryleden, afkomstig uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland (dat ben ik).

Of de ID. Polo net zo goed scoort bij de Europese Auto van het Jaar-verkiezing is nog even afwachten. Wel staat hij daar op de shortlist, samen met de BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo en Volvo EX60. Die prijs wordt over iets meer dan twee maanden uitgereikt, op 8 januari op de Salon van Brussel.

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