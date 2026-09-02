Liefhebbersmerk herrijst uit de dood met 8,0-liter V10-supercar!

Volgens Spyker-baas Victor Muller is dit het beste moment voor het merk om weer in de automarkt te stappen. In Engeland denken ze daar net zo over. Een merk uit de Britse autogeschiedenis met verrassend veel overeenkomsten met Spyker is terug!

Het automerk — dat in 1945 het levenslicht zag vanuit de vliegtuigindustrie — maakt na jaren van stilte en een faillissement een comeback. En de manier waarop ze dat doen is heerlijk: met de hergeboorte van een excentrieke supercar, compleet met vleugeldeuren en een gigantische 8,0-liter atmosferische V10 onder de lange motorkap. Enig idee over wie ik het heb?

Je kijkt hier naar de Fighter van het automerk Bristol Cars. In 2011 ging het bedrijf failliet, maar is het - net als Spyker - terug! Na de sluiting van de fabriek 15 jaar geleden bleef een klein aantal originele chassis’ onafgebouwd achter. Onder de nieuwe vlag wordt het model alsnog afgerond in zeer gelimiteerde aantallen. Sorry maar dit is toch precies het verhaal van Spyker?

Nieuwe Bristol Fighter











Het klapstuk van de Bristol Fighter is zonder twijfel het mechanische hart. Zoals je al las, lepelen de Britten een enorme 8,0-liter V10 in het vooronder. Het blok ken je van de Dodge Viper en produceert 525 pk die allemaal naar de achterwielen gaan. Wie durft, zou een topsnelheid van 338 km/u kunnen aantikken in de Fighter.

Het front van de Fighter is misschien wat aan de saaie kant, maar het silhouette en de achterkant zijn erg fijn om naar te kijken. De bolle vorm van de achterruit, de uitlaten die uit de koets komen; het klopt in mijn beleving allemaal. Om de link met vliegtuigen te maken, heeft de Fighter ook vleugels. Tenminste, als de deuren open gaan. Die doen dat op de Gullwing-manier. Binnenin de Bristol lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Er is een oude autoradio met allerlei schakelaars eronder, schakelen doe je natuurlijk helemaal zelf en er is een zeer simpele analoge tellerset voor de bestuurder.

Wat gaat ie kosten dan?

Er worden exact vijf exemplaren van deze Continuation Series met de hand in elkaar geschroefd. Het allereerste exemplaar maakt deze week zijn debuut op het exclusieve Salon Privé in het Verenigd Koninkrijk — uitgevoerd in gitzwart met een klassiek 'tan' lederen interieur. De overige vier chassis’ kunnen door de gelukkige (en steenrijke) kopers volledig naar eigen wens worden gespecificeerd. Prijzen van de gloednieuwe V10-supercar zijn nog niet officieel bekendgemaakt, maar reken er op dat de oorspronkelijke nieuwprijs van ruim 235.000 Britse pond ruimschoots overschreden gaat worden.

De nieuwbakken merkbaas Jason Wharton noemt de voltooiing van de V10 Fighter de allereerste stap in een veel groter masterplan voor het merk Bristol. Na de vijf Fighters moeten er namelijk modernere, exclusieve "coachbuilt GT’s'' volgen. Toe maar. Eén ding is zeker: Bristol Cars is terug!

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