Lijstje: voor deze auto's duurde een comeback erg lang

Veel auto's starten als een nieuw idee en gaan vervolgens jaren mee, in meerdere generaties. Soms door zichzelf opnieuw uit te vinden, soms door gewoon hetzelfde idee te vernieuwen. Het gebeurt ook wel eens dat een model ten einde komt, maar na jaren ineens bedacht wordt dat er weer ruimte voor is.

Niet geheel toevallig zetten we die auto's op een rij in de week dat we de nieuwe Audi A2 te zien kregen. Na 21 jaar afwezigheid keert de naam A2 terug in Ingolstadt. Dat klinkt als een lange pauze, maar is dat bepaald niet. Er zijn legio modellen die nog veel langer erover deden. Dat ligt soms technisch iets lastiger, dus hebben we het voor nu gehouden bij auto's waar de naam terugkeert na jaren. Soms is dat valsspelen, maar dat leggen we per auto wel even uit. Op volgorde van de lengte van de afwezigheid van kort naar lang:

Renault 5

Uit productie gehaald: 1996

Weer in productie: 2024

Afwezigheid: 28 jaar

Bij veel van de auto's in deze lijst kun je zeggen dat ze wel een opvolger kregen, maar iets indirecter. Bij de Renault 5 werd het de Renault Clio, een auto die veel hetzelfde deed maar dan moderner. Maar goed, dat was geen 5. Die ging in 1996 met pensioen en pas in 2024 besloot Renault weer wat te doen met de 5. Als een hommage aan het origineel werd het een EV met een tof retro-design. Dat viel goed in de smaak, dus een hele goede comeback. Eentje die 28 jaar duurde, maar de timing lijkt te kloppen.

Fiat 500

Uit productie gehaald: 1975

Weer in productie: 2007

Afwezigheid: 32 jaar

Bij Fiat zou je hetzelfde kunnen beweren over het gebruik van de naam 500. Het kleine autootje had een carrière van 1957 tot 1975 en kreeg daarna niet echt een opvolger. Kleine Fiatjes waren er echter nog genoeg, denk aan de 126 en de Panda. De naam keerde nog even terug in de jaren '90 op de Cinquecento (en later Seicento als 600), maar dan plaatsen we toch de semantische kanttekening dat de één een getal en de ander een woord is. Het was pas vanaf 32 jaar na die datum dat Fiat besloot om het nog een keer te doen met het getal 500. De Fiat 500 gebruikt veel van wat we kennen van de tweede Panda, maar dan in een trendy en retro-achtig jasje. Een duidelijk moderne auto die toch genoeg zijn voorganger eert. Het duurt even 32 jaar, maar dan heb je wel een deel twee van dezelfde hit.

Ferrari Testarossa

Uit productie gehaald: 1991

Weer in productie: 2025

Afwezigheid: 34 jaar

Ferrari gebruikte de naam Testarossa voor meerdere modellen, het staat voor 'rode kop' wat slaat op de rode cilinderkoppen. De bekendste toepassing is de V12-supercar uit de jaren '80, u weet wel, je hoeft maar Miami Vice te zeggen en je hebt een beeld. Officieel stopte Ferrari al met de naam in 1991 toen de 512 TR verscheen, al kan je een gokje wagen waar TR voor staat. Afijn, pak je wel 1991, dan duurde het tot en met 2025 dat Ferrari weer iets deed met Testarossa dankzij de nieuwe 849 Testarossa. Dit is overigens onder milde dwang, want Ferrari dreigde de rechten voor Testarossa kwijt te raken. Een Duitse speelgoedfabrikant nam de naam over en beweerde dat de houdbaarheidsdatum was verlopen voor Ferrari. Die laatste kreeg de naam terug, maar goed, dan moet je hem dus wel weer gebruiken. Zo staat er na 34 jaar weer een Testarossa in de showroom.

Ford Capri

Uit productie gehaald: 1986

Weer in productie: 2024

Afwezigheid: 38 jaar

De Ford Capri wordt vaak gezien als de Europese Mustang. Een middelgrote coupé met lekker potente motoren en een iconisch uiterlijk. Toen Ford stopte met de Capri in 1986, is er nog te pas en te onpas een middelgrote coupé gebouwd (denk aan de Probe en de Cougar). Een Capri keerde pas terug in 2024. Helaas niet als coupé, maar wel als coupé-SUV. Elektrisch, met Volkswagen-genen en vrij geforceerde Capri-achtige designdetails. Of je vindt dat de Capri écht na 38 jaar een comeback maakt mag je dus betwisten. Maar goed, als Ford het zegt, zit er een kern van waarheid in.

Alfa Romeo Giulia

Uit productie gehaald: 1977

Weer in productie: 2016

Afwezigheid: 39 jaar

Toen Alfa met een middenklasse sedan kwam in 1962, werd de naam Giulia bedacht. Snap je? (Alfa) Romeo en Giulia, geniaal. Wat overigens nooit bevestigd is, het enige wat we zeker weten is dat de naam Giulietta eerst kwam en dat betekent 'kleine Giulia'. Anyway, vooral dankzij de legendarische coupéversie en de GTA-versie daarvan, werd de naam Giulia welbekend bij Alfa Romeo. In 1976 was het klaar en werd de opvolger weer Giulietta, waarna Giulia in de ijskast belandde. Grappig genoeg was het dan ook Giulietta die eerder terugkwam toen Alfa Romeo hun niet in Milaan gebouwde hatchback de Milano wilde noemen. De 'grote Giulia' als terugkeer in 2016 past dan ook perfect bij het plaatsen van een D-segmenter boven de C-segment Giulietta. Dankzij dit gerommel met namen heeft het officieel 39 jaar geduurd tussen de 'oude' Giulia en de nieuwe Giulia.

Alpine A110

Uit productie gehaald: 1977

Weer in productie: 2017

Afwezigheid: 40 jaar

In 1977 nam Alpine ook afscheid van hun meest bekende model, de A110. Alpine heeft daarna nog te pas en te onpas auto's gebouwd, maar aan het eind van de jaren '90 was het zo goed als klaar. Toch heeft Renault officieel nooit volledig afscheid genomen van Alpine en kwamen er her en der stuiptrekkingen. Pas in 2017 werd het concreet dat een kleine sportwagen zou komen met wederom de naam A110. Deze wederom erg geslaagde hommage was een waardige opvolger, en dat 40 jaar na het afscheid van de voorganger.

Skoda Superb

Uit productie gehaald: 1949

Weer in productie: 2001

Afwezigheid: 52 jaar

Niet alleen de Audi A2 gaf inspiratie voor deze lijst, ook de Skoda Superb kwam snel naar voren nu blijkt dat het merk wellicht stopt met de auto. Skoda bestaat immers al meer dan 100 jaar in verschillende vormen, al kwam het megasucces pas toen het merk opgenomen werd in de Volkswagen-groep. De naam Superb in 2001 kwam dan ook niet uit de lucht vallen: Skoda bouwde al een stijlvolle limousine met die naam in de jaren '40. Deze hield het vol tot en met 1949, wat betekent dat de naam na 52 jaar pas afgestoft werd. En hoe: ook de nieuwe Superb is een fraaie limo.

Porsche 718

Uit productie gehaald: 1962

Weer in productie: 2016

Afwezigheid: 54 jaar

Enerzijds is het gemeen om deze te benoemen, maar aan de andere kant past het wel. Porsche bouwde op basis van de 356, nog voor de 911 dus, de 550 Spyder. Een auto die beroemd dan wel berucht werd vanwege James Dean. De 550 Spyder was een raceauto pur sang. Een latere versie uit 1957 werd de 718 RSK genoemd, met een iets aerodynamischere voorkant en gewijzigde techniek. Achterin lag een platte viercilinder, want zescilinders waren er nog niet bij Porsche des tijds. Compact, kleine motor, lekker dynamisch: het zorgde ervoor dat Porsche de naam terugbracht in 2016. Uit milieu-overwegingen verloor de kleine broer van de 911, de Cayman, zijn zescilinder. Dat werd een 2.5 liter viercilinder. Vandaar dat Porsche de naam 718 eraan plakte om te laten zien dat viercilinder Porsches al jaren geleden bestonden. 54 jaar geleden om precies te zijn.

BONUS: Rolls-Royce Phantom

Uit productie gehaald: 1991

Weer in productie: 2003

Afwezigheid: 12 jaar*

We pakken de Rolls-Royce Phantom er even bij als bonus, want dit is een beetje een Mandela-effect. Rolls-Royce bouwde namelijk zes generaties Phantom van de jaren '30 tot en met de jaren '60. De laatste 'originele' Phantom, de VI, is duidelijk een kind van die tijd. Dus we noteren een pauze van ruim 35 jaar voordat BMW de Phantom terug bracht in 2003. Fout! Ook al gaat het om slechts 374 stuks, Rolls-Royce bleef de Phantom VI tergend lang doorbouwen. Pas in 1991 werd het laatste exemplaar gebouwd, waardoor de pauze officieel maar 12 jaar was. Da's veel korter dan de A2, wat we als benchmark gebruikte voor deze lijst, maar het voelt alsof er echt wel 35 jaar zit tussen de Phantom VI en VII.